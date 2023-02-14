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Deprem Vadisi havadan görüntülendi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 200 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğunda ve 50 metre derinliğinde yarık meydana geldi.

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