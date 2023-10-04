Depremde 100 kişinin öldüğü binada acı ihmaller ortaya çıktı

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde yıkılan ve 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı ile ilgili olarak 2 müteahhit ve arsa sahipleri hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yıkılan binayla ilgili yeni ihmaller ortaya çıktı.

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Diyarbakır’da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremde yıkılan ve 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı ile ilgili olarak 2 müteahhit ve arsa sahipleri hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mevlana Halit Mahallesi’nde bulunan Hisami Apartmanı’nın yıkılması sonucu yaşanan trajediyle ilgili olarak tutuklanan müteahhit Mehmet Ali K. ve tutuksuz müteahhit Mehmet M. ile tutuksuz arsa sahipleri Nurettin Ö. ve Ahmet Ö. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıkların “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle yargılanacağı belirtildi. İddianame, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, arsanın sahibi olan Nurettin Ö.’nün arsayı müteahhitler Mehmet Ali K. ve Mehmet M.’ye, 8 daire ve bir dükkan karşılığında verdiği ifade edildi. Arsanın resmi kayıtlarda Nurettin Ö.’ye ait olmasına rağmen kardeşi Ahmet Ö.’nün de arsaya ortak olduğu belirlendi.

PROJESİZ GÜÇLENDİRME YAPILMIŞ

Ayrıca, iddianamede 1993 yılında binanın bazı kolonlarına projesiz bir şekilde müdahale edilerek güçlendirildiği ifade edildi.

Bilirkişi raporu da dikkate alındığında, binanın ruhsatsız ve projesiz inşa edilmiş olması, kullanılan malzemelerin özelliklerindeki eksiklikler, işçilik hataları ve denetimsizlik gibi nedenlerle yıkıldığı sonucuna varıldı. Bu süreçte, binanın bazı kolonlarına projesiz bir şekilde müdahale edilerek taşıyıcı sisteme zarar verildi.

İddianamede, bu sonucun gerçekleşmesini istemeseler de sanıkların bu sonucu öngörmeleri nedeniyle suçlu oldukları vurgulandı.

Ayrıca, 100 kişinin ölümüne ve 32 kişinin yaralanmasına neden olan bu trajik olayla ilgili olarak 14 kişinin kusurlu olmadığı tespit edildi ve bu kişiler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. (AA)

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