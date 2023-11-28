Depremde cezaevinden firar etmişti… Otoyolda infaz!

İstanbul TEM O-3 bağlantı yolunda seyir halindeki otomobile açılan ateş sonrası öldürülen Ömer Faruk Özçelik'in 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

Habip ATAM

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İstanbul'da seyir halindeki otomobile açılan ateşte bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Olay, Esenler TEM O-3 bağlantı yolunda yaşandı. Saat 22.30 sıralarında, otomobile aynı yönde arkadan gelen ve plakası alınamayan bir araçtan ateş edildi.

Otomobildeki Ömer Faruk Özçelik ve Onur C.Ç. açılan ateş sonucu yaralandı. İki isim araçlarından inerek kaçmaya çalıştı.

Ancak saldırganlar yaya olarak kaçmaya çalışan yaralı Ömer Faruk Özçelik'e ateş etmeye devam etti. Özçelik hayatını kaybederken, Onur.C.Ç. hastaneye kaldırıldı.

123 SUÇ KAYDI

Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine, ekipler olay yerine sevkedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Ömer Faruk Özçelik hakkında 123 suç kaydı olduğu öğrenildi.

DEPREMDE FİRAR ETMİŞ

Deprem zamanında Kahramanmaraş Cezaevi’nden firar ettiği belirtilen Özçelik hakkında 5 arama kaydı olduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCU ANLAŞMAZLIĞI

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ömer Faruk Özçelik'in cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Yaralı Onur C.Ç.'nin de çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi.

Polisin olayla ilgili, uyuşturucu satışından kaynaklanan anlaşmazlık üzerinde durduğu öğrenildi.