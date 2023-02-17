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Önünde ‘depreme dayanıklı’ yazıyordu… İnşaatı bitmeden yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Hatay'da inşaat halindeki çöken sitenin önündeki reklam panosunda yazanlar dikkat çekti.

Yayınlanma: 15:57 - 17 Şubat 2023 Güncellenme:
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Önünde ‘depreme dayanıklı’ yazıyordu… İnşaatı bitmeden yıkıldı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem 10 kentte yıkıma neden oldu.

Depremin en ağır hasar verdiği illerden biri olan Hatay’da çok sayıda bina yıkıldı.

Yakın zaman önce yapılan apartmanların yanı sıra yapımı devam eden inşaatları devam eden toplu konutlar da deprem sonucu yerle bir oldu.

Fotoğraflar: Süleyman Elçin / AA

Bunlardan biri de Aksaray Mahallesi'ndeki Fahri Öz İnşaat'ın yapımını sürdürdüğü Altınpark Sitesi 2 adlı siteydi.

Depremden önce site bul haldeydi

Dört bloklu sitenin yıkılan bloğunun önündeki reklam panosunda ise “Depreme dayanıklıdır. Altınpark Sitesi 2 üst düzey standartlarda tasarlanarak, kaliteli, sağlam, dayanıklı malzemeler kullanılarak ve alanında uzman, profesyonel ekiplerce inşaa edilerek siz değerli sakinleri beklemektedir” yazıyor.

Sitenin yapımının tamamlanması büyük can kaybı yaşanmasının önüne geçti.

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