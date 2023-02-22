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Depremin 17’inci günü… Yıkımın boyutunu gösteren 8 görüntü…

6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan depremlerinin üzerinden 17 gün geçti. 8 farklı güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler yıkımın boyutunu gösteriyor.

Yayınlanma: 09:10 - 22 Şubat 2023 Güncellenme:
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