Depremzede genç, Kılıçdaroğlu’na sarılıp ağladı

Kılıçdaroğlu, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti. Depremzede yakınlarını yitiren bir genç, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Adıyaman'da can veren yurttaşların mezarlarını ziyaret etti.

Depremde yakınlarını kaybeden bir genç, Kemal Kılıçdaroğlu'na sarılarak hüngür hüngür ağladı.

MEZARLIKTA PROVOKASYON

Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ve partililer depremde hayatını kaybedenler için dua edildiği sırada kalabalığın içerisindeki bir kişi bağırmaya başladı.

Kimliği belirsiz provokatör, dua eden imama Kılıçdaroğlu’nu göstererek “Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?” diye bağırdı. Tepki çeken kişi çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı.

Sözlü saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, duasını tamamlamasının ardından mezarlıktan ayrıldı.

KILIÇDAROĞLU: İFŞA ETMEYİN

Yaşananlar sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim.”

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye huzuru, barışı, sevgiyi, kardeşliği getireceğiz

İlginizi Çekebilir Akşener’den iktidara: Şizofren misiniz? Bir karar verin? Ben neyim?