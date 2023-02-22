Depremzedeler Kılıçdaroğlu’na anlattı: İnsanlar ses vere vere gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinin yaşandığı Hatay’ın Defne ilçesindeki çadır kentlerdeki depremzedeleri ziyaret etti. Yardım gelememesinden yakınan bir depremzede, “İnsanlar ses vere vere gitti. 3-4 gün ses verdi, elimiz parçalandı enkaz kaldırmaya çalıştık, kurtaramadık. Devlet maalesef yanımızda olmadı.” diyerek dert yandı.

Can ÇAPAR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinin yaşandığı Hatay'ın Defne ilçesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Aşevi ve Çadırkent ile Beşiktaş Gönüllülerinin oluşturduğu çadır kenti ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan çadır kenti de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“AFAD'IN BİZE YAPTIĞI ZULÜM”

Kılıçdaroğlu'na çadır verilmemesinden yakınan bir depremzede, “Elimizde imkanlar olmasına rağmen AFAD'ın bize yaptığı zulüm. Elinde çadır olmasına rağmen biz kendi imkanımızla derme çatma barakamızı kurduk, yerleştik. Elimizde imkan var, çadır da var bunu halka niye veremiyoruz? Sıkıntı ne?” diye sordu.

“İNSANLAR SES VERE VERE GİTTİ”

Başka bir depremzede ise şu sözlerle derdini anlattı: “Bittik başkanım. Hayata sıfırdan başlayacağız, nasıl başlayacağız, nerden başlayacağız onu bilmiyoruz. Direniyoruz, oturacak çadırımız bile yok. Enkaz altından çok şükür canımızı zor kurtardık ama nice canımızı da kaybettik. İnsanlar ses vere vere gitti. 3-4 gün ses verdi, elimiz parçalandı enkaz kaldırmaya çalıştık, kurtaramadık. Devlet maalesef yanımızda olmadı sayın genel başkanım. Biz hamasi nutuklar dinlemek istemiyoruz, biz gerçekten devletimizin yanımızda olmasını istiyoruz.”

“AÇIKTA BIRAKMAYIN BİZİ”

Kılıçdaroğlu'na sarılarak göz yaşlarına hakim olamayan bir depremzede ise “Eşim ve kızım açıkta kaldık. Açıkta bırakmayın bizi. Biz sizi çok seviyoruz, güveniyoruz.” dedi.

“KARDEŞİM YURT DIŞINDAN İKİ GÜNDE GELDİ, DEVLET GELEMİYORSA…”

Tek isteğinin sadece çadır olduğunu anlatan başka bir depremzede, “Para istemiyorum, yemek istemiyorum, sadece bir çadır istiyorum. Eğer benim kardeşlerim yurt dışından iki günde geliyorsa, devletimiz gelemiyorsa yazıklar olsun bize.” diye konuştu.

“BIKTIK, ARTIK NEFES ALAMIYORUZ”

Su sıkıntısı çektiğini söyleyen bir vatandaş ise, “Tek kurtuluşumuz sizsiniz. Bıktık, artık nefes alamıyoruz. Herkes Hatay'ı kaderine bıraktı. Yeter artık buna bir çare bulun. Kurtarın bizi bu dertten, illetten.” diyerek dert yandı.

“ORTADA KALDIK”

Bir depremzede de “Herkes bizi çıkarı için kullanıyor. Çadırları hep sahipleniyorlar. Ne odunumuz, ne kömürümüz var. Ortada kaldık. Hiçbirimiz bu durumdan memnun değiliz ama yapacak hiçbir şeyimiz yok.” dedi.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Yeterince çadır yok