Dışişleri Bakanı Fidan’dan Kerkük açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın Kerkük şehrinde tırmanan gerginliğe ilişkin olarak "Irak'ın asli ve kurucu unsurları arasında yer alan Türkmen soydaşlarımızın ana yurdu konumundaki Kerkük'te can kaybıyla sonuçlanan gerginliklerin ortaya çıkmasını üzüntü ve büyük kaygıyla karşılamaktayız" değerlendirmesinde bulundu.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tahran’daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kerkük’ün etnik ve mezhepsel kompozisyon olarak Irak’ın küçük bir modelini teşkil etmekte olduğunu belirten Fidan, “Kerkük’ün huzur ve istikrarı Irak’ın bütününün huzur ve istikrarına doğrudan etki etmektedir. Kerkük’ü barış içinde bir arada yaşama kültürünün sembolü olarak görüyoruz” dedi.

Fidan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani liderliğinde kurulan hükümetin ülkeye bir istikrar getirdiği düşüncesini aktararak, “Özellikle, kendisinin ve hükümetinin uzun vadede alt yapı ve üst yapı konularında, yatırım konularında verdiği çabaları destekliyoruz. Bunun Irak’ın bugünü ve geleceği için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Böyle bir dönemde, Irak’ın asli ve kurucu unsurları arasında yer alan Türkmen soydaşlarımızın ana yurdu konumundaki Kerkük’te can kaybıyla sonuçlanan gerginliklerin ortaya çıkmasını üzüntü ve büyük kaygıyla karşılamaktayız” ifadelerini kullandı.

Bu tür gerginliklere mahal verilmemesi gerektiği yönündeki görüşlerin, Irak makamlarıyla daha önce paylaşıldığını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

“(Kerkük) Şehirde son dönemde artış gösteren PKK mevcudiyetine de süratle son verilmesini Irak makamlarından talep ediyoruz. Kerkük yakın zamanda büyük acılar ve katliamlar yaşamış kadim bir şehirdir. Bu şehirdeki hassas toplumsal dengelerin korunması, temsil ve idarede tüm toplumsal kesimlere eşit söz hakkı verilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Bu çerçevede, şehirde tüm kesimlerin eşit bir şekilde temsilinin sağlanması ve idareye katılımını da uzun zamandır biliyorsunuz bu formülü destekliyoruz. Türkmen soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması, Irak’a yönelik politikamızın bildiğiniz gibi ana unsurları arasında yer almaktadır. Türkmen haklarının siyasi pazarlıklara konu edilmesine karşı durmaya ve Türkmenleri her alanda desteklemeye devam edeceğiz.”

İRAN İLE İLİŞKİLER

Türkiye ile İran arasında yüzyıllara dayanan kültürel bağların bulunduğuna dikkati çeken Fidan, iki ülkenin uzun yıllardır yan yana barış içinde yaşadığını ifade etti.

Bakan Fidan, son yıllarda iki ülke tarafından ortaya koyulan dayanışmanın 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler vesilesiyle kendini bir kez daha gösterdiğini söyleyerek, İran hükümetine ve halkına yaşanan depremler ve sonrasında gösterilen dayanışma nedeniyle teşekkür etti.

Fidan, “Bu ortaya koydukları tavır güçlü dayanışmamızın ve dostluğumuzun önemli bir nişanesidir” dedi.

İki ülkenin bulunduğu coğrafyadaki gelişmelerin ve krizlerin, İran’la işbirliğinin önemini gösterdiğini vurgulayan Fidan, “İkili işbirliğimizi Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi gibi kurumsallaşmış diyalog mekanizmalarıyla daha da ileri taşımak arzusundayız” ifadesini kullandı.

Görüşmede ortak sınır güvenliği, terörizmle mücadele, ticaret, ulaştırma ve yükseköğretim konularının müzakere edildiğinin altını çizen Bakan Fidan, özellikle PKK tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili hassasiyetlerin gündeme getirildiğini ifade etti.

Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığına işaret ederek, ivmenin sürdürülmesine yönelik atılacak adımların ve ticaret hacminin 30 milyar dolar hedefine ulaşması için ele alınacak somut konuların detaylıca görüşüldüğünü kaydetti.

Sınır ticareti, tarım, hayvancılık, enerji ve lojistik konusunda ülkelerin pozisyonlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunulduğunu söyleyen Fidan, “Tüm bunları yakın zamanda düzenleyeceğimiz Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı’nda ayrıca ele alacağız” dedi.

Fidan, görüşmelerde enerji alanındaki işbirliğine ve bölgesel kalkınma projelerine de değinildiğini belirtti.

Başta Suriye, Irak, Filistin, Güney Kafkasya, Yemen ve Afganistan olmak üzere, Ukrayna ve Libya konularının da görüşüldüğünü ifade eden Fidan, Suriye hükümetiyle işbirliğinden beklentilerinin net olduğuna işaret etti.

Bakan Fidan, Suriyeli mültecilerin evlerine onurlu bir şekilde dönmelerine yönelik adımlar atılması, daha fazla mültecinin Türkiye’ye gelmesini önleyecek tedbirler alınması ve terörle mücadelede işbirliğine önem verilmesi beklentilerini de hatırlattı.

Irak’ın istikrarı, kalkınması ve terörle mücadele konularının yanı sıra İslamofobi konusunun da görüşüldüğünü belirten Fidan, “Buna yönelik İslam İşbirliği Teşkilatı çatısında neler yapabiliriz, ne tür tavırlar alabiliriz? İki Müslüman ülke olarak görüş alışverişinde bulunduk.” dedi.

Bakan Fidan, Türkiye’nin İran ve Suudi Arabistan arasında yapılan mutabakatı da desteklediğinin altını çizerek, nükleer anlaşma müzakerelerinin devam etmesinin önemli olduğunu ifade etti. (AA)

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