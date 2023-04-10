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Dışişleri’nden Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısıyla ilgili "Mayıs ayı başı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz" dedi.

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Dışişleri’nden Suriye açıklaması

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