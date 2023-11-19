Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Mercedes’ten inecek mi?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'e destek olan firmaların ürünlerine boykot çağrısı yaptı. CHP Hatay eski Milletvekili Serkan Topal, "Mercedes İsrail'e 1 milyon Euro bağışladı. Diyanet'in garajında da 4 adet Mercedes var, Erbaş Mercedes'i boykot edecek mi?" diye sordu.

Deniz AYHAN

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Siyonizm’i destekleyen firmaların ürünlerinin boykot edilmesi, zulüm ve zalimle her yönüyle mücadele edilmesi, büyük öneme sahiptir” diyerek boykot çağrısı yaptı. CHP Hatay eski Milletvekili Serkan Topal, “Mercedes, İsrail'e 1 milyon Euro bağışlıyor. Diyanet'in garajında 4 adet Mercedes var, Erbaş da Mercedes’i boykot edecek mi?” diye sordu.

Erbaş İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından, “Diyanet ve Diyanet Vakfı olarak aldığımız karar doğrultusunda tüm tesis ve işletmelerimizde İsrail’in zulmüne ortak olan ürün ve markalara yer verilmeyecek. Boykotun kararlı ve devamlı bir şekilde sürdürülmesinin, zulüm ve zalimle her yönüyle mücadele edilmesi için büyük öneme sahip olduğunu düşünüyor, tüm kardeşlerimizi toplumsal duyarlılığa destek olmaya davet ediyorum” çağrısı yaptı.

4 ADET MERCEDES İLE TOPLAM 51 ARAÇ



Merkezi Almanya’nın Stuttgart kentinde bulunan otomobil üreticisi Mercedes Benz'in CEO’su Ola Kaellenius, İsrail'e 1 milyon euroluk yardım yapma kararlarını açıklamıştı. Yüksek bütçesi ve harcamalarıyla gündemden düşmeyen Diyanet'in garajında da 3'ü binek biri de VIP minibüs olmak üzere 4 adet Mercedes ile toplam 51 araç bulunuyor. Erbaş'a geçen mayıs ayında da TOGG hediye edilmişti.

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