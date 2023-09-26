Diyanet kamuya geçişte ara istasyon oldu

Diyanet’ten kamuya yatay geçiş bir gelenek haline geldi. İmam olarak kariyerlerine başlayanlar daha sonra başka yere atanıyorlar. Diyanet personelinin en çok tercih ettiği kurum Milli Eğitim Bakanlığı oldu.

Deniz AYHAN

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YÜKSEK bütçesi ile tartışılan Diyanet İş­leri Başkanlığı her yıl yeni personel alıyor. 11 yıl önce 114 bin olan personel sayısı şimdi 154 bine yükseldi. Per­sonel sayısının dönem dönem artıp, azalması dikkat çekiyor. Önce imam ve müezzin olarak binlerce personel alınıyor, sonra bunların bir bölümü diğer kamu kurumlarına yatay geçiş yapıyor. Boşalan kadrolara da yeniden perso­nel alınıyor.

MEB'E GEÇİYORLAR

2013'de 121 bin 911 olan Di­yanet personeli 2014'de 1883 kişi azaldı. 2016'da 120 bin 651'e çıktı, bir yıl sonra ise 3 bin 216 kişi azaldı. 2018'de 124 bin 407'ye çıkarken, 2019'da 130 bin 604, bir yıl sonra ise 127 bin 892 oldu. Bu durum bir süre önce TBMM'de günde­me getirildi. Soru önergesini yanıtlayan Diyanet İşleri Baş­kanlığı, son dönemde 5 bin 600 personelin diğer bakanlık­lara geçtiğini, bunlardan 2 bin 300'ünün Din Kültürü öğret­meni olarak Milli Eğitim Ba­kanlığı'na yatay geçiş yaptığı­nı açıklamıştı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası da her yıl 2 bin 500 civarında din görevlisinin DİB'den diğer kamu kurumlarına yatay ge­çiş yaptığını söylemişti.

36 milyar liralık bütçesiyle 6 bakanlığı geride bırakan ve ek bütçe ile birlikte 2023 yılını 50 milyar 486 milyon TL ile kapatacak olan Diyanet, 2 bin 450 personel daha alıyor. Diyanet personel sayısıyla da birçok bakanlığı geride bıraktı. Örneğin, Dışişleri Ba­kanlığı'nda yurt dışı dahil 7 bin 40 kişi çalışıyor. Diyanet'te 2023 yılının ilk 6 ayında 16 milyar 105 milyon 928 bin 754 lira personele ödendi. Yıl so­nuna kadar personele ödenen rakam toplam 41 milyar 995 milyon 605 bin 900 lirayı bu­lacak. Diyanet'in yıllara göre personel sayıları şöyle:

■ 2012: 114 bin 882

■ 2013: 121 bin 911

■ 2014: 120 bin 28

■ 2015: 120 bin 304

■ 2016: 120 bin 651

■ 2017: 117 bin 435

■ 2018: 124 bin 407

■ 2019: 130 bin 604

■ 2020: 127 bin 892

■ 2021: 130 bin 4

■ 2022: 141 bin 218

■ 2023 Eylül: 154 bin 528

Bakanlıkların personel sayıları

■ Milli Eğitim Bakanlığı: 1 milyon 93 bin 96

■ Sağlık Ba­kanlığı: 752 bin 602

■ Adalet Bakanlığı: 177 bin 230

■ Gençlik ve Spor Bakanlı­ğı: 65 bin 884

■ Tarım ve Orman Bakanlığı: 65 bin 322

■ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 53 bin 950

■ İçiş­leri Bakanlığı: 28 bin 954

■ Hazine ve Maliye Bakanlığı: 22 bin 176

■ Ticaret Bakan­lığı: 21 bin 407

■ Kültür ve Turizm Bakanlığı: 19 bin 969

■ Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı: 17 bin 800

■ Dışişleri Bakanlığı: 7 bin 40

■ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 4 bin 82

■ Ulaştır­ma ve Altyapı Bakanlığı: 3 bin 962

■ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 3 bin 49

■ Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı: 3 bin 16