Diyanet kamuya geçişte ara istasyon oldu
Diyanet’ten kamuya yatay geçiş bir gelenek haline geldi. İmam olarak kariyerlerine başlayanlar daha sonra başka yere atanıyorlar. Diyanet personelinin en çok tercih ettiği kurum Milli Eğitim Bakanlığı oldu.
YÜKSEK bütçesi ile tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl yeni personel alıyor. 11 yıl önce 114 bin olan personel sayısı şimdi 154 bine yükseldi. Personel sayısının dönem dönem artıp, azalması dikkat çekiyor. Önce imam ve müezzin olarak binlerce personel alınıyor, sonra bunların bir bölümü diğer kamu kurumlarına yatay geçiş yapıyor. Boşalan kadrolara da yeniden personel alınıyor.
MEB'E GEÇİYORLAR
2013'de 121 bin 911 olan Diyanet personeli 2014'de 1883 kişi azaldı. 2016'da 120 bin 651'e çıktı, bir yıl sonra ise 3 bin 216 kişi azaldı. 2018'de 124 bin 407'ye çıkarken, 2019'da 130 bin 604, bir yıl sonra ise 127 bin 892 oldu. Bu durum bir süre önce TBMM'de gündeme getirildi. Soru önergesini yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, son dönemde 5 bin 600 personelin diğer bakanlıklara geçtiğini, bunlardan 2 bin 300'ünün Din Kültürü öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na yatay geçiş yaptığını açıklamıştı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası da her yıl 2 bin 500 civarında din görevlisinin DİB'den diğer kamu kurumlarına yatay geçiş yaptığını söylemişti.
36 milyar liralık bütçesiyle 6 bakanlığı geride bırakan ve ek bütçe ile birlikte 2023 yılını 50 milyar 486 milyon TL ile kapatacak olan Diyanet, 2 bin 450 personel daha alıyor. Diyanet personel sayısıyla da birçok bakanlığı geride bıraktı. Örneğin, Dışişleri Bakanlığı'nda yurt dışı dahil 7 bin 40 kişi çalışıyor. Diyanet'te 2023 yılının ilk 6 ayında 16 milyar 105 milyon 928 bin 754 lira personele ödendi. Yıl sonuna kadar personele ödenen rakam toplam 41 milyar 995 milyon 605 bin 900 lirayı bulacak. Diyanet'in yıllara göre personel sayıları şöyle:
■ 2012: 114 bin 882
■ 2013: 121 bin 911
■ 2014: 120 bin 28
■ 2015: 120 bin 304
■ 2016: 120 bin 651
■ 2017: 117 bin 435
■ 2018: 124 bin 407
■ 2019: 130 bin 604
■ 2020: 127 bin 892
■ 2021: 130 bin 4
■ 2022: 141 bin 218
■ 2023 Eylül: 154 bin 528
Bakanlıkların personel sayıları
■ Milli Eğitim Bakanlığı: 1 milyon 93 bin 96
■ Sağlık Bakanlığı: 752 bin 602
■ Adalet Bakanlığı: 177 bin 230
■ Gençlik ve Spor Bakanlığı: 65 bin 884
■ Tarım ve Orman Bakanlığı: 65 bin 322
■ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 53 bin 950
■ İçişleri Bakanlığı: 28 bin 954
■ Hazine ve Maliye Bakanlığı: 22 bin 176
■ Ticaret Bakanlığı: 21 bin 407
■ Kültür ve Turizm Bakanlığı: 19 bin 969
■ Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı: 17 bin 800
■ Dışişleri Bakanlığı: 7 bin 40
■ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 4 bin 82
■ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 3 bin 962
■ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 3 bin 49
■ Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı: 3 bin 16