Diyarbakır’daki arama kurtarma çalışmalarında yürek burkan fotoğraf

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Diyarbakır'da da yıkıma neden olan deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Gönüllülerin de yer aldığı çalışmalarda çekilen bir fotoğraf ise yürek burktu.

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6 Şubat günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı yerle bir eden deprem sonrası 22 bin 327 kişi hayatını kaybetti, 80 binden fazla kişi yaralandı.

DİYARBAKIR’DA 255 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Depremin vurduğu kentlerden biri olan Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şu ana kadar enkazdan 387 kişi çıkarıldı. Kentte vefat eden kişi sayısı ise 255. Yaralılardan 42’sinin durumu ise ağır.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Diyarbakır’da yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalara katılan bazı gönüllüler ateş etrafında dinlenirken çekilen fotoğraflar ise duygulandırdı.

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