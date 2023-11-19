Doğanlar Apartmanı’nın yerine yapıldı! Her yağmurda aynı çile

İzmir’de, 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde yıkılan ve TOKİ tarafından aynı yere yenisi yapılan Doğanlar Apartmanı’nda yaşayanlar her yağmur yağdığında evlerine ve binaya su girmesi nedeniyle zor anlar yaşıyor.

İlker KILIÇASLAN

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30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.9 şiddetindeki İzmir depreminde en çok zarar gören yerlerden olan Bayraklı ilçesinde, birçok bina olduğu gibi Doğanlar apartmanı da yıkıldı.

TOKİ, bu apartmanda yaşayan depremzedeler için aynı yerde, iki blok ve 42 daireden oluşan yeni bina yaptı. Hak sahibi depremzedeler yaklaşık iki yıl önce teslim edilen yeni evlerinde yaşamaya başladı.

YAĞMUR YAĞDIĞINDA SU ALIYOR

Geçirdikleri zor günlerin ardından yeni evlerine kavuşan depremzedeler, yağmur yağdığında evlerinin ve binalarının su alması üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. Durumu TOKİ'ye bildirip çözüm bulunmasını isteyen bina sakinleri, yaz döneminde yalıtımın yapıldığı söylenmesine rağmen, kış aylarında yine aynı sorunla karşılaştı.

“HER YAĞMUR SONRASI BU REZALETİ YAŞIYORUZ”

İzmir'deki son yağmurlarda da apartmanın kapalı otoparkına tavandan sular aktı, asansör çukuru suyla doldu, yalıtımın iyi olmadığı öne sürülen dış cephelerden giren yağmurla dairelerin duvarları nemlendi.

Vatandaşlar bu duruma, “TOKİ yetkililerine bu sorun bildirildiğinde, nemin kuruması gerektiği belirtilerek, yaz aylarında yalıtım için çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın ardından çatının, duvarların ve diğer yerlerin izolasyonun sağlandığı, sorunun çözüldüğü bilgisi veriliyor.



Ancak sonrasında yağan ilk yağmurda biz yine aynı tablo ile karşılaşıyoruz. Bu yağmurda da aynısı oldu. Asansör çukuruna, çatıdan giren su doldu. O sırada içinde birileri olsa akıma kapılacak. Evler su içinde. Otoparklar su içinde. Artık muhatap da bulamıyoruz. Deprem sonrası yapılan evlerinize ağız tadı ile oturamıyoruz. Her yağmur sonrası bu rezaleti yaşıyoruz. Evler rutubet ve küf içinde” diyerek tepki gösteriyor.