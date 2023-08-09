Dünyaca ünlü mendereslerde maden tehlikesi

Ordu'nun Korgan-Aybastı ilçeleri arasındaki alanda, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu alınarak altın arama faaliyetlerine başlandı. Bölge sakinlerinin tepkisine rağmen, ormanlık ve mera alanlarında sondaj faaliyetleri devam ediyor. Eğer maden faaliyete geçerse, dünya çapında ünlü bir turistik merkez olan Perşembe Yaylası ve Çiseli Şelalesi'ne zarar vereceği ileri sürüldü.

İsmail AKDUMAN

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Ordu Valiliği Korgan ve Aybastı ilçeleri arasında kalan ormanlık ve mera alanında altın aranması için sondaj çalışmalarına izin verdi.

Valilikten ilçe kaymakamlığına gönderilen yazıda “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine ilimiz, Korgan ilçesi Beypınarı Mahallesi 193, 194 ve 195 ada bir nolu parselde kayıtlı sınırları ve koordinatları belirtilen toplam 5 bin 200 metrekarelik alanda Taş zemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi uhdesinde bulunan IV. grup maden arama ruhsatı kapsamında sondajlı maden arama çalışmalarına Mera Kanunu uyarınca Valilik makamınca izin verilmiştir” denildi.

MADEN AÇILIRSA TARIM VE HAYVANCILIK BİTECEK

Fatsa’da açılan ve siyanürle altın ayrıştırılması yapılan madeninin çevreye verdiği zararları hatırlatan Korgan Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Dere, şöyle konuştu:

-Buralar yaylalar. Yoğun tarım ve hayvancılığın yapıldığı yerler. Bize tarım için lazım olan yerler. Yeşil alanlar, hayvancılığın gelişmesi için olmazsa olmaz yerler.

-Burada maden sahası açıldığında geniş bir alan yok edilecek. Tarım ve hayvancılık bitecek. Son dönemlerde artan yayla turizmi kaybolacak.

-Havamız, suyumuz, toprağımız zehirlenecek. Korgan’ın Fatsa gibi olmasına izin vermeyeceğiz

Maden sahasının büyük bir bölümünün Korgan ilçesi sınırları içinde kaldığını belirten Dere, şu ifadeleri kullandı:

-Maden sınırı Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası sınırına kadar geliyor. Bilindiği üzere Perşembe Yaylası’nda dünyaca ünlü menderesler var. Yaylanın bitiminde Çiseli Şelalesi bulunuyor.

-Sondaj çalışmaları sırasında ya da maden açıldıktan sonra menderesleri ve şelaleyi kaybedebiliriz. Biz ilerisini göremiyoruz ve kaygı içerisindeyiz. Burada maden açılırsa ne menderesler kalır ne şelale ne de Korgan kalır

Muhtar Derneği Başkanı Yüksel Dere, yaylalarını, meralarını ve ormanlarını korumak için mücadele edeceklerini dile getirdi.

PERŞEMBE YAYLASI VE BÖLGENİN YAPISI

Bulunduğumuz kıtada bir benzeri olmayan Perşembe Yaylası mendereslerinin bir dünya mirası olarak korunması amacıyla tescil işlemleri son aşamadadır.

1991 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi ilan edilmiştir. Aybastı ilçesine 17 kilometre mesafede bulunur. Rakımı yaklaşık 1500 metredir.

Yorgunluk atmak, piknik yapmak, safari, yamaç paraşütü için idealdir. Yaylada aynı zamanda, kümbetler, Çiseli Şelalesi, Karga Tepesi gibi eşsiz güzelliğe sahip tabiat harikaları, tarihi eserler ve alanlar mevcuttur.

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