Dünyaca ünlü Sarımsaklı plajı rant projesine tepki büyüyor

AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Ayvalık'ta dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajı'nı ranta açma projesine karşı çevrecilerin direnişi sürüyor. Ayvalık Tabiat Platformu'ndan yapılan açıklamada, 8 kilometre uzunluğunda 100 metre enindeki Sarımsaklı kumsalının bugün büyük bir yıkımla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Halil ATAŞ

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Türkiye’nin dünyaca ünlü Ayvalık Sarımsaklı plajı için ayağa kalkan çevreciler, AKP’li Büyükşehir Belediyesi’nin rant projesine karşı aylardır eylem yapıyor. Turizm cenneti olarak bilinen Ayvalık Sarımsaklı’da içinde plajların da yer aldığı 230 dönüm alan Milli Emlak’tan AKP’li Büyükşehir Belediyesi'ne 10 yıl süreyle devredildi. Ayvalık Tabiat Platformu, Türkiye'nin en iyi ve en uzun kumsalı olarak bilinen, 8 kilometre uzunluğunda 100 metre enindeki Sarımsaklı kumsalının bugün büyük bir yıkımla karşı karşıya olduğunu belirtti.

“RANTA DEĞİL HALKA HİZMET ET”

Ayvalık Tabiat Platformu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye'nin en iyi ve en uzun kumsalı olarak bilinen, 8 kilometre uzunluğunda 100 metre enindeki Sarımsaklı kumsalı bugün büyük bir yıkımla karşı karşıyadır. ‘Kamuya açık plaj kumsal’ olarak kayıtlı iken 2021 yılında bölge Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edilerek, mevcut plan hükümsüz kılınarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla yeni imar planları yapmanın yolu açılmıştır. Türkiye ve Ayvalık için bu kadar değerli bir alanda halka sorulmadan yapılan bu projenin amacı bellidir. Kıyı alanlarını kuralsızca tahrip eden asfalt- beton belediyeciliğinin, halkın çıkarlarını değil rantı hesapladığı aşikardır. ‘Reakrasyon Alanı’ adı altında beton dökme hakkını meşrulaştıran anlayışın, kıyıları kiralamasını, halka kapatmasını, parayla girilen yerler haline getirmesini kabul etmiyoruz.”

“KIYILAR HALKINDIR, KİRALANAMAZ”

“Hepimiz canlı-cansız tüm doğal varlıkların ortaklığına dayalı yaşam alanlarımıza el konulduğunu, özel mülk haline getirildiğini görüyoruz” denilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“2017 yılında Sarımsaklı Plajı'nda, Ayvalık'a özgü olması nedeniyle Ayvalık Çemeni (Ayvalikensis) adı verilen, bilim dünyasında Trigonella coerulescens subsp. ayvalikensis (Fabaceae) olarak kayıt altına alınan endemik bir tür keşfedilmiştir. Kent Estetiği Daire Başkanlığı kontrolünde, Sarımsaklı'da yapımına başlanan ‘peyzaj düzenleme’ işiyle kumsal ve Ayvalık Çemeni (Ayvalikensis) beton ile kaplanarak yok edilmiştir.”

“KUMSALDA BETON OLAMAZ”

Açıklamada şöyle denildi:

“Yaşam alanımız olan kıyıların durumuna dikkat çekmek, kıyıların hukuksuz kiralamalarla işgal edilmesine karşı çıkmak, Ayvalikensis'in yalnız olmadığını göstermek ve Sarımsaklı kıyılarını yeniden hepimizin ortak varlığına dönüştürmek için buradayız. Sadece bugün için değil, gelecek kuşaklar adına da bu projeye son verilmesini, kumsaldaki beton kaplamaların kaldırılmasını istiyoruz.”

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