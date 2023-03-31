Ege Denizi’nde deprem (Son depremler)
Ege Denizi'nde saat 19.05'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi’nde deprem oldu. Saat 19.05’te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem yerin 7.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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