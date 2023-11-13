Eğlence mekanında polise saldırmışlardı: 1 tutuklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde önceki akşam bir eğlence mekanında denetleme yapan polis memuruna saldırarak kaşını yaran Uğur Kılınç tutuklanırken, oğlu Cevdet Onur Kılınç ise serbest bırakıldı. O anda restoranda müşteri olarak bulunan ve olayı görüntülemeye çalışan gazeteciyi güvenlik kameralarının olmadığı bir yere zorla götürerek darp edip tüm görüntüleri sildiren 5 kişi de serbest bırakıldı.

Latif SANSÜR

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Nazilli'de bir eğlence mekanında meydana gelen olaylar edinilen bilgiye göre şöyle gelişti. İş yerinde sigara içildiği ihbarını alan İlçe Sağlık Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri iş yerine denetime gitti. Ekip görevini yaparken, mekandaki Uğur Kılınç ile oğlu Cevdet Onur Kılınç tepki gösterdi. Ekipteki polis memuru ile tartışan baba oğul Kılınç'lar polis memurunu darp edip, tartaklayarak iş yerinden dışarı çıkardı.

GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN GAZETECİYİ DARP ETTİLER

O anda müşteri olarak iş yerinde bulunan gazeteci Günay Pabuşçu, olayı cep telefonu ile kaydetmeye çalışırken, iş yeri müdürü ve garsonlarının hedefi oldu. Beş kişinin kollarından tuttuğu gazeteci Pabuşçu, güvenlik kameralarının olmadığı üst kat merdiven boşluğuna götürüldü. Burada tartaklanıp, tehdit edilen gazetecinin telefonundaki olayla ilgili tüm fotoğraf ve görüntüler zorla sildirildi. Pabuşçu, “Eğer direnseydim beni linç edeceklerdi” dedi.

BABA KILINÇ TUTUKLANDI

Takviye polis ekipleri olay yerine geldikten sonra darp edilen polis ile gazetecinin şikayetçi olduğu baba oğul ve iş yeri çalışanları gözaltına aldı. Savcılığa sevk edilen 7 kişiden Uğur ve oğlu Cevdet Onur Kılınç buradaki sorgularından sonra Adliyeye sevk edildi.

Baba Uğur Kılınç çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gazeteciyi darp eden iş yeri çalışanları ise savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Ancak polisin el koyduğu güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen savcı, dün gece saatlerinde tekrar gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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