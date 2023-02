Ekmeğe yapılan zamma isyan etti: Toprak mı yiyelim?

Gaziantep ve Şanlıurfa'da üretim maliyetlerine gelen zamlar nedeniyle ekmek satış fiyatları yeniden belirlendi. Vatandaşlar ise, asgari ücrete zam geldikten sonra her gün zam ile uyandığını belirerek son ekmek zammına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Gaziantep'te daha önce 3.75 TL'ye satılan somun 4.50 TL'ye çıkarken, 3.25 TL'den satılan tırnaklı pidenin yeni satış fiyatı ise 4 TL oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin 3 TL'ye sattığı halk ekmek fiyatında ise değişikliğe gidilmedi.

Şanlıurfa'da ise, tanesi 3 TL'den satılan 170 gram tırnaklı pide 4 TL'ye, 200 gram somun ise 5 TL'ye yükseldi. Lavaş ekmeğin yeni satış fiatı da 4 TL olarak belirlendi.

DAR GELİRLİNİN EN ÖNEMLİ GIDA MADDESİ

En çok tüketilen gıda maddesi olan ve özellikle dar gelirlinin karnını doyurma maddesi olan ekmeğe gelen zam vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Şanlıurfa'da en çok tüketilen ekmek türü olan tırnaklı pide fiyatının 4 TL olmasına sinirlenen bir vatandaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

GÖZÜMÜZÜ YIKAMADAN ZAM İLE UYANIYORUZ

Elinde tırnaklı pide ile bir fırında video çeken vatandaş tepkisini dile getirirken şunları söyledi: “Ufak bir çocuk bile bunu bitirir. Ben üç tane yerim. 3 tane 12 milyon. Ya toprak mı yiyelim? Hey vicdansızlar, gariban yetim var. Asgari ücret yükselmesin, her saniye zam da olmasın. Asgari ücret yükseliyor, her saniye, her sabah zam ile kalkıyoruz. Bu ne ya? Bu ekmek 4 lira. Allah'tan korkun. Gariban var, yetim var. Artık zamlara son verin. Yeter. Gözümüzü yıkamadan sabah kalktık zam ya. Zam ile uyanmak zorundamıyım? Artık yeter” şeklinde dile getirdi.

