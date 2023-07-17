‘Ekonomik krize rağmen halkı refah içinde yaşıyor’

Partinin Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, savaşın izlerini taşıyan Suriye’de sosyal devlet anlayışının hakim olduğunu söyledi. “Devlet halkına iyi bakıyor” dedi...

Saygı ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Demokrat Parti (DP) Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, görevinin hakkını veren bir siyasetçi. Başta Suriyeli sığınmacılar ve diğer ülkelerden gelip ülkemizi mesken tutanlarla ilgili kısıtlı olanaklarına rağmen araştırmalar yapıyor, konuyla ilgili bilgileri de doyurucu olarak kamuoyuna açıklıyor. Türkiye'nin Suriye ile ilgili politikalarına karşın, Suriyeli sığınmacıların bulunduğu Lübnan'da neler yapıldığını yerinde görmek için Lübnan'a gitti. Lübnan makamlarıyla, Suriye makamlarıyla görüştü. Lübnan'da bulunan Suriyeli sığınmacıların, ülkelerine nasıl gönderilmeye başlandığını, bunun için kurulan mekanizmaları öğrendi. Suriye ile diplomatik ilişkiler kurulmadan sorunun çözülemeyeceğini yerinde görerek, yaşayarak öğrendi.

ADIM ADIM GEZDİ

İlay Aksoy, bu kadar Suriyeli sığınmacılarla ilgili olduğuna göre, Suriye'de neler olup bittiğini, onların Türkiye'ye bakışını da yerinde öğrenmek istedi. Bir baktım, İlay Hanım Suriye'de. Hani bir zamanlar, “Bir hafta içinde Emevi Camii'nde Cuma namazı kılacağız” denilen camide. O sözleri söyleyenler, “Bir hafta içinde namaz kılacağız” dedikleri Emevi Camii'ne tam 11 yıldır gidemedi.

İlay Aksoy, Şam ziyaretini 5-8 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirdi. Uçakla Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitti, ardından araçla Şam'a geçti. Ziyaretinin amacı, “Suriye'yi görerek göç konusunda sağlıklı analizler yapabilmek, ülkemizdeki Suriyeliler kendi öz yurtlarına güven içinde geri dönebilmelerinden emin olmak” içindi.

TÜRK MİLLETİ İLE İKTİDAR

İlay Aksoy, “Bize anlatılanlardan çok farklı bir ülke gördüm. Devlet düzeni ve ciddiyeti olan, ekonomisi ambargolara rağmen toparlamaya çalışan bir ülke var. Ülkede ekonomik kriz var ama kayıt dışı ekonomi çok yaygın olduğundan sistem yürüyor” diyor ve gözlemlerini şöyle aktardı:

“Halk bir an evvel savaşı arkada bırakıp yeniden normalleşmek istiyor. Suriye Arap Cumhuriyeti savaş süresince halkına Türk Milletini ve hükümeti hep ayrı tuttu, o yüzden Suriye halkı Türk milletine öfkeli değil. Ülkede çok ciddi güvenlik var, bir yabancı için bu rahatlatıcı bir durum.

“ZEKİ KART” VERİLİYOR

Sosyal yaşam çok yüksek, her ekonomik düzey için mevcut. Devlet yapısı oldukça güçlü ve kurumsal. Sosyal devlet ilkesiyle yönetiliyor. Eğitime çok önem veriyor, tüm eğitim ana okulundan üniversiteye kadar ücretsiz. Vatandaşlarını yabancılardan farklı tutuyor. Otel, su, internet, vergilerde iki tarife uygulanıyor. Öz vatandaşından yabancılar iki katı ödüyor. Devlet vatandaşına ‘Zeki Kart' diye sosyal yardım kartı veriyor.”

EKMEK VE AKARYAKIT

Ülkemizde akaryakıta tarihinin en büyük zammı geldi. 28 lira olan benzinin litresi 34 liraya yükseldi. Ekmek fiyatlarına zam üstüne zam geliyor. İlay Hanım'a, Suriye'de durumun nasıl olduğunu sordum. Şunları anlattı:

Ekmek: Devlet maliyet fiyatına fırıncılara un veriyor (şu an kendisi üretmesine rağmen ambargolardan dolayı buğdayı satın almak zorunda.) Fırıncı düşük bir kâr ile vatandaşa ekmek satıyor. Devlet ‘Zeki Kart' ile her 5 kişilik aileye günde 2 paket (1 paket x 900 gram, 7 adet lavaşlardan oluşan) ekmek hakkı tanıyor. Haftada 6 gün iki paket. Haftanın 1 günü 4 adet ekmek alma hakkı bulunuyor. 1 paket ekmek Türk Lirası'na göre 0.55 kuruş. Türkiye'de 210 gram ekmek 7 ile 7.5 liraya satılırken, Suriye'de 1,800 gram ekmek 1.10 TL'ye satılıyor.

Benzin: Devlet ‘Zeki Kart'la 20 günde bir 25 Litre benzin veriyor. Benzinin litresi 7,50 TL.

İlay Hanım, Şam'da şehit düşen üç pilotumuzun mezarlarını, Türk şehitliğini de ziyaret etti. Onlar için Fatiha okuduktan sonra ülkemize döndü. Suriye'de yerinde yaptığı araştırmalarla sığınmacı sorununa şimdi daha farklı bakıyor.

SAĞLIK HİZMETİ DE EĞİTİM DE PARASIZ

Suriyeliler, ülkemizde sağlık hizmetlerinden parasız yararlanıyor. Suriyeliler, ülkelerinde de tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyor. Aksoy, izlenimlerini ve edindiği bilgileri şöyle aktarıyor: “Savaş öncesi sağlık ocağı ve özel hastaneler hariç 131 devlet hastanesi bulunuyormuş. 130 bin doktor varmış. Savaş döneminde doktormların yüzde 20'si ülkeden ayrılmış. Ülkeden ayrılan doktorlar Almanya, Sudan, Irak, Somali ve Türkiye'ye gitmiş. Tüm sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz olduğu gibi tedavi süreci boyunca ilaçlar da ücretsiz. Devlet memurları ilaç alırken ücretin sadece yüzde 20'sini ödüyor, sigortasız vatandaşlar ise düşük fiyata ilaç alıyor.

İlay Aksoy'un anlatımına göre Suriye'de her kademede eğitim ücretsiz. Sadece her yıl okul kitapları için sembolik olarak 1 dolar civarında katkı payı alınıyor. Birkaç gün önce ülkemizde üniversite harçlarına zam geldi.

YILDA 3 DOLAR HARÇ

İlay Aksoy, “Suriye'de üniversiteler ücretsiz. Şehir dışından gelen öğrenciler yılda 3 dolar yurt ücreti ödüyor. Savaş sürecinde hiçbir devlet üniversitesi zarar görmedi. Tüm kayıtlar mevcut, geçmiş yıllara ait tüm diplomaların yazılı ve bilgisayar ortamda kayıtlı. Aksoy, “Bu, özellikle Türkiye için çok önemli. Ülkemizde bulunan Suriyelilerin eğitim durumları konusunda sağlıklı bilgiye sahip değiliz. Hatta, diplomasız doktorlar olduğu bile söyleniyor. İki ülke arasında diplomatik ilişkiler mutlaka başlamalı” diyor…

Çocuk evliliği yasak

Suriye'de resmi evlilik 18 yaşında başlıyor. 18 yaş altı bir çocuğu evlendiren aileye hapis cezası uygulanıyor. 16 yaş altı evliliklerde 6 aydan başlayan hapis ve para cezaları uygulanır. Yaşı ne kadar küçük ise hapis süresi o kadar artıyor. Buna karşın çoklu evlilik ise yasal.

MADDE MADDE SURİYE

Suriye'de sanıyoruz ki savaş var. Şam'ın tarihi sokaklarında, alış-veriş merkezlerinde, tek başına dolaştı. Dönüşünde kendisine “Ne gördünüz, izlenimleriniz nasıl?” diye sorduğumda madde madde sıraladı:

1- Savaş kesinlikle yok, ambargolardan kaynaklanan ekonomik sorun var.

2- Halk mümkün olduğu kadar hayatını toparlamaya çalışıyor.

3- Suriye Arap Cumhuriyeti devleti savaş boyunca savaşı ve Türk milletini ayrı tutmuş. Bu bizim için çok önemli bir avantaj. Halk Türklere karşı çok olumlu davranıyor .

4- Devlet mümkün olduğu kadar temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

5- Çok banka var ama swift yasaklandığı için sadece ülke içinde para transferleri yapılıyor.

6- Turizm çok canlanmaya başlamış, çok yabancı gördüm

7- Dışarıda bize anlatıldığı gibi kesinlikle değil, güvenlik çok üst seviyede.

8- Müslümanlar, Hıristiyanlar çok rahat ve uyumlu iç içe yaşıyor. Savaş onları daha da bir birinden ayrılamaz hale getirmiş.