Ekrem İmamoğlu: Bunların yatacak yeri yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yer tartışmalarının gölgesinde gerçekleştirdiği mitinge binlerce Gaziantep’li akın etti. İmamoğlu, “Millet İttifakı iktidarında valiler devletin ve milletin valisi olacak” sözü verdi.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kale Altı Tur Otobüsleri Meydanı'nda düzenlenen mitingin başlamasından saatler önce akın akın miting alanını dolduran Gaziantepliler, birbirinden ilginç pankartlarla İmamoğlu'na mesajlarını verdi. Mesajları tek tek okuyan İmamoğlu, isim vermeden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a gönderme yaparak, “Bazıları anlamıyor ama ben hepsinin anlamını biliyorum” dedi.

Bu sırada alandan, kendisine Demokrasi Meydanı'nın miting alanı verilmemesiyle ilgili slogan atılınca İmamoğlu, “Haa, o mesele. Size söz Gaziantepliler. Milletin iktidarında valiler iktidarın değil, devletin ve milletin valisi olacak. Size söz memleketin her bürokratı vatandaşına eşit, siyasete eşit olacak. Kimseye boyun eğmeyecek. Devletin bürokratı devletin valisi devleti temsil eder Atatürk'ü temsil eder, kimseye boyun eğmez” dedi.

“HUKUKSUZLUK ALDI BAŞINI GİDİYOR”

Konuşmasında Türkiye'de yaşayan 86 milyonun hak, hukuk, adalet istediğini belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanlar, devlet dairelerinde, mahkeme kararlarında adalet olsun istiyor. Devlet adaletli olma vasfını kaybederse geriye inanın hiçbir şey kalmaz. Kalanın adı da devlet olmaz. Torpil bu iktidarın her döneminde ne yazık ki sıradanlaştı. Ülkenin başarılı çocuklarına ne yazık ki sırtlar dönüldü. Başarılı çocukları elediler. Eş dost akrabalarını atadılar. Hep torpillileri, eşi dostu işe aldılar. Gaziantep Üniversitesi'nde de bunu yaptılar. Okuduk gazetelerde. Bu hak yeme düzenini bozacağız. Türkiye ayrıcalıklı aileler torpilli bir avuç insan ülkesi olmaktan çıkacak. Bu saygın babaların, annelerin evlatları benim evlatlarım gibi olacak. Bizim bu ülkeye sözümüz var. Cumhuriyeti demokrasiyle devleti adaletle taçlandıracağız. 14 Mayıs'ta ilk adımı atacağız. İlk adım hak hukuk adalet. Onun mücadelesini vereceğiz. Hak hukuk adaletin temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı yapacağız. Millet ittifakını hep birlikte meclise en güçlü şekilde taşıyacağız.”

“BİNLERCE HUKUKSUZLUK HİKAYESİ VAR”

Konuşmasında Türkiye'de binlerce hukuksuzluk hikayesi olduğunu belirten İmamoğlu, kendisinin yaşadığı hukuksuzlukları anlatırken de şunları söyledi:

“Hapis cezaları verdiler bana. Her türlü usulsüzlüğü yaptılar. Devletin gücünü aleyhimde kullandılar. Ailemle gittiğim yeri Mobese ile izlediler. Elimi arkadan bağladım diye İçişleri Bakanlığı soruşturma bile açtı. 31 Mart seçimlerinden sonra her türlü iftirayı attılar. ‘Çaldılar' dediler. ‘Teröristlerle çalıştılar' dediler. Bu millete her sıkıştıklarında terörist diyorlar. Millet ittifakı ne diyor biliyor musunuz? Benim 86 milyon vatandaşım yerli ve milli. Oy versin, vermesin. Ne yaptılar? Bir sürü insanı mahkemeye verdiler. Bir kişi bile suçlu çıkmadı. Hani nerede hırsız? Hani kim çaldı? Doğru çaldılar. Ama, bu milletin emeğini çaldılar. Devletin tepesindeki bu kişilerin iddiaları yalan çıktı. Masum insanların hayatlarıyla oynadılar.”

“BUNLARIN YATACAK YERİ YOK”

Konuşmasında, “Uygulanan yanlış ekonomi yüzünden milletimize patates soğan dedirttiler ya bunlar utansın. Bunların yatacak yeri yok” diyen İmamoğlu, CHP'li belediyelerin hizmetleriyle dua aldığını vurguladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben İstanbul'da, Mansur Başkan Ankara'da, diğer illerde diğer başkanlarımız hep hayır duası alıyoruz. 4 yıldır her icraatımız mercekle incelendi. Tek bir açığımızı bulamadılar. Bulamazlar, çünkü yok, yok. Bizim olduğumuz yerde yetim hakkı yenmez. İstanbul bunu gördü, Ankara bunu gördü. 14 Mayıs'tan sonra Gaziantep'te bunu görecek. 15 Mayıs'tan sonra çok çalışacağız. Gaziantep'in ve Türkiye'nin yolu çok açık. Siz yeter ki bize yetki verin. Yolumuzu açın. Kazanan Gaziantep, Kilis olacak. Kazanan milletimiz olacak. Kazan 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak.”

İlginizi Çekebilir Mansur Yavaş çağrıda bulundu, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Günaha ortak olmayın