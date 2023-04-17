Kılıçdaroğlu: Gaffar Okkan’ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlamaya kalkıyor

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Çatalca'da halk buluşmasına katıldı. Cumhur İttifakı'na HÜDA-PAR tepkisi gösteren Kılıçdaroğlu, "Gaffar Okkan'ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlamaya kalkıyor. Bizim CHP'nin iki kırmızı çizgisi var: Bir vatan, iki bayrak" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da vatandaşlarla buluştu.

KILIÇDAROĞLU: KUL HAKKI YİYENLERİ ASLA AFFETMEYECEĞİM

Kılıçdaroğlu, Çatalca’daki halk buluşmasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

* “Hep birlikte huzur içinde yaşayacağız, birlikte mücadele edeceğiz, birlikte çalışacağız. Çiftçinin kredi faizlerini sileceğiz. Beşli çeteden bu paraları söke söke adalet içinde alacağım, her kuruşunu alacağım. Bay Kemal onların tamamını alacak.

* Kul hakkı yiyenleri asla affetmeyeceğim. Beşli çete değil, çiftçi kazanacak. Bir çocuk açsa diyeceğim ki '85 milyon açız'. Saraylarda oturmayacağız. Onlar dolar meraklısı, bizde öyle bir merak yok.

“GAFFAR OKKAN’IN KATİLLERİYLE İŞ TUTANLAR BİZİ SUÇLAMAYA KALKIYOR”

* ‘Dünya lideriyim’ diyor, sen geç onları. Heyecanınızı 14’ünde kaybetmeyin, sandığa gidin, yakınınızı alın. Bütün sandıkların güvenliğini aldık, ondan emin olun. Hiç endişe etmeyin. Kadın kardeşlerim, acıyı, sorunu yaşayan sizsiniz. Sizin huzur içinde yaşayabileceğiniz güzel bir Türkiye’yi inşa etmek istiyorum.

* Hiçbir kadını, bir erkeğe asla muhtaç ettirmeyeceğim. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Herkesin sorunuyla ilgileneceğiz ve her sorunu çözmeye çalışacağız.

* Gaffar Okkan’ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlamaya kalkıyor. Bizim CHP’nin iki kırmızı çizgisi var: Bir vatan, iki bayrak. Katillerle, teröristlerle iş tutanlar bize ders vermeye kalkamaz.

* Her şey çok güzel olacak. Size hizmet, hakka hizmettir.”

İMAMOĞLU: PARTİZANLIĞI BELEDİYELERDEN SÖKÜP ATTIK

Buluşmaya katılan İmamoğlu, Twitter hesabından “Çiftçilerimize süt yemi ve mazot desteği vermeye devam ediyoruz. CHP Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile Çatalca'dayız” paylaşımı yaptı.

Programda bir konuşma yapan İmamoğlu, “Partizanlığı belediyelerden söküp attık. Türkiye’de de çiftçinin yanında olacağız. 15 Mayıs demokrasi bayramımız kutlu olsun” dedi.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu gençlerle buluştu...

İlginizi Çekebilir TRT'nin CHP sansürü sürüyor