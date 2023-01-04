Emekli cebinde kalan son bozuk parayla isyan etti: Aç yaşıyorum! Başkasına anlatsınlar!

Yeni enflasyon rakamlarının açıklandığı anlarda dar gelirli için ekonominin kalbi olan semt pazarında yurttaşlarla konuştuk. Cebinde kalan bozuk paraları gösteren bir emekli, "Aç yaşıyorum! Kime anlatıyorlar onu! Başkasına anlatsınlar! Torunuma elma alacaktım, portakal alacaktım ama para yok. Bir an önce başımızdan gitsinler" sözleriyle isyan etti.

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Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

TÜİK’e göre tüketici enflasyonu aralıkta aylık yüzde 1,18, yıllık ise geçen aya göre yaklaşık yüzde 20 düşüşle, yüzde 64,27 oldu. ENAG’a göre ise aralıkta aylık enflasyon yüzde 5,18, yıllık enflasyon yüzde 137,55 oldu.

Yeni enflasyon rakamlarının açıklandığı anlarda İstanbul Bakırköy Osmaniye Salı Pazarı’ndaki bazı temel sebze-meyveleri kilo fiyatları şöyleydi:

Elma: 12 lira, Ayva: 10 lira, Nar: 15 lira, Muz: 20 lira, Pırasa: 15 lira, Havuç: 12 lira, Salatalık: 16 lira, Domates: 13 lira, Dolmalık biber: 20 lira, Kabak: 15 lira, Patlıcan: 18 lira, Fasulye:30 lira, Bakla: 30 lira, Limon: 10 lira, Portakal: 15 lira, Mandalina: 15 lira, Demet maydanoz: 3 lira, Rokanın demeti 5 lira, Soğanın 3 kilosu 45 lira, Patatesin 3 kilosu 30 lira…

Yurttaşlara mikrofon uzattık, “TÜİK’e göre Aralık’ta enflasyon yüzde 84’ten 64’e düştü. Siz böyle bir düşüş hissettiniz mi?” diye sorduk. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“TORUNUMA ELMA, PORTAKAL ALMAYA PARAM YOK”

Mahir Yıldırım: “Enflasyon yüzde 200! Ben emekliyim, açım aç! Aç yaşıyorum! Kime anlatıyorlar onu! Başkasına anlatsınlar! Onlara göre enflasyon yok. Onlar tabi (enflasyonu) düşürecekler, (parayı) cebe sokacaklar. Bu kadar basit. Etiketler belli. Ispanak, kabak ve muz aldım, 150 lira ödedim. (Cebindeki 2 lirayı bile bulmayan bozukluğu göstererek) Bu kaldı işte! Alacaklarım vardı… Torunuma elma alacaktım, portakal alacaktım ama para yok. Bir an önce (iktidar) başımızdan gitsinler. Başka bir şey istemiyorum.”

“TÜİK’İN HESAP YAPTIĞI MARKETİ BULAMADIK”

Erdoğan Kızılay: “İktidara geldiğinden beri yalan söylüyor. Hiç doğru söylediğini duymadım. TÜİK kendi marketlerine göre enflasyonu düşürüyor. O marketi bir türlü bulamadık! İnşallah bunları göndereceğiz.”

“BİZE AZ ZAM VERMEK İÇİN DÜŞÜK GÖSTERİYORLAR”

Faik Özden: “Ben böyle bir düşüş gözlemlemedim. TÜİK herhalde bizim bilmediğimiz bazı marketlerden alışveriş yapıyor, oradaki fiyatlara göre enflasyonu belirliyor. Malum memurlara ve emeklilere Aralık ayı enflasyonuna göre zam verilecek. Tabi düşük tutacaklar ki bize az zam versinler. Keşke TÜİK alışveriş yaptığı yerleri bize söylese. Çok memnun oluruz, biz de gidip oradan alırız. Bakın pazardaki fiyatları görüyorsunuz.”

“PARANIN HAMALLIĞINI YAPIYORUZ”

Hatice Değirmenci: “Pazarda böyle bir düşüş yok. Öyle söyleniyor ama uygulamada yok. Devlet daha bize parayı vermeden, elimize geçmeden giden gidiyor… Biz sadece paranın hamallığını yapıyoruz. Bize bir faydası yok. Ne maaşlarda artış olsun ne de enflasyon artsın, biz de paranın hamallığını yapmayalım. Biz maaşımızın artmasını değil, piyasa fiyatlarının düşmesini istiyoruz. Ama böyle olunca insanın ağırına gidiyor. Parayı bankadan alıyoruz, gelip esnafa veriyoruz… Bizimki hamallık…”

“TÜİK’İN ÖZEL BİR HESABI VAR!”

Meltem Dikmenli: “Düşüş olur mu canım! Pırasa bile 20 lira olmuş. Nerede böyle bir düşüş? Kafalarına göre bir şey yapıyorlar. Onların özel bir hesabı var! Bilimsel olarak baktığımız zaman bu sahte bir düşüş, naylon bir düşüş.”

“BİR AYDA OLACAK DÜŞÜŞ DEĞİL”

Mehmet İhsan: “Bir ayda böyle bir düşüş olacak şey değil. Onlar enflasyonu iyi çıkarmaya çalışıyorlar. Fiyat düşüşü yok, tam aksine yükseliş var.”

“ERDOĞAN İSTİYOR, TÜİK AÇIKLIYOR”

Nevzat Dizeci: “Bence enflasyon yüzde 150’ler civarında. Hükümet istediği için düşük açıklanıyor. Erdoğan, ’60 göster’ diyor, 60 gösteriyorlar. Çünkü ekonomi bozuk. Bir de şimdi memur ve emeklilere zam yapılacak ya, zam oranlarının düşük olmasını istiyorlar o yüzde enflasyonu az açıklıyorlar.”

“DÜŞTÜĞÜ YERİ GÖRMEDİK”

Selahattin Aktaş: “Düştü düşmesine de, cebimize düşmedi! Düştüğü yeri göremedik ki daha!”

“BEN ALDIKLARIMA BAKARIM”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Düşmüyor, fiyatlar uçuk. Her şey pahalı, bir şey alamıyoruz. Valla ben aldıklarıma bakıyorum, aldıklarım pahalı.”

“KENDİLERİ İNANIYOR MU?”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Konuşacak halimiz kalmadı. Bak taneyle alışveriş yapıyoruz 5 tane domates aldım, 6 lira ödüyorum. Kendileri inanıyor mu enflasyonun düşeceğine?”

“BİZİ KANDIRIYORLAR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Hiç düşmedi. Her şey çok pahalı. Rabbim hepimize yardım etsin. Sonumuz hayır olsun. Konuşacak bir şey yok. Bizi kandırıyorlar! İnandırıcı değil.”

“İÇİMİZİ DIŞIMIZI BOŞALTTILAR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Ne düşmesi, her gün değişik değişik zam geliyor. Kandırabildiklerini kandırıyorlar. (Düştüğünü açıklamak) Kendi işlerine geliyor. (Aldığı karalahanayı göstererek) Şimdi bunun içine ne konacak? Çöpe atılan kemiğin kilosu 30 lira olmuş. İçini dışını boşaltmışlar… Bizim de içimizi dışımızı boşalttılar maşallah! Hırsızlık diz boyu.”

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