‘Emekli maaşı, aynı zamanda miletvekili maaşı alan kim varsa hakkımı helal etmiyorum’

Kütahya'daki ziyaretleri sırasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yanına gelerek dert yanan emekli bir vatandaş, "7500 lira maaş alan bir emekli varken; Meclis'te hem emekli maaşı hem de aynı zamanda miletvekili maaşı alan kim varsa, babam da olsa, ben hakkımı helal etmiyorum. Ben pazara, markete gitsem o 5 bin lira biter" dedi.

Kemal ATLAN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya’da ziyaretler gerçekleştirdi.

“HAKKIMI KESİNLİKLE HELAL ETMİYORUM”

Sokakta yürüdüğü sırada Akşener’in yanına gelen bir emekli, ekonomiden dert yandı.

Sadece çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek olmasına tepki gösteren vatandaş, “7500 lira maaş alan bir emekli varken; Meclis’te hem emekli maaşı hem de aynı zamanda milletvekili maaşı alan kim varsa, babam da olsa, ben hakkımı helal etmiyorum. Ben pazara, markete gitsem o 5 bin lira biter. 5 bin lirayı; çalışan-çalışmayan diye ayırıp da… Hiç kimsenin parasında gözüm yok. Ama haksız olarak alınan bu paraya ben hakkımı kesinlikle helal etmiyorum. Aldığımız 7.500- 8.000 TL para. Çalışan neden çalışıyor ya? Oğlunu okutuyor, kızını okutuyor, düğünü var” diyerek isyan etti.

Akşener ise, “Bak sen şimdi çocuğunu okuturken ne haldesin, birilerinin çoluk çocuğu ise nasıl arabalarla geziyor… Ben yeteri kadar sizin sesinizi duyurmaya gayret ediyorum. Elimden daha fazlası gelmiyor, eksiğim için bana hakkını helal et” karşılığını verdi.

Emekli vatandaş da, “Size hakkımı helal ediyorum ama eğer alıyorsanız, almayın” uyarısında bulundu. Akşener, “Bana da haram olsun be” diyerek cevapladı. Emekli vatandaş da, “Tamam şimdi oldu” şeklinde konuştu.

“MİLLETİMİZİ BU HALE DÜŞÜRENLERE YUH OLSUN”

O anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Akşener, “Ülkemizde gün geçtikçe derinleşen adaletsizliğin acı bir sonucu… Milletimizi bu hale düşürenlere yuh olsun! Milletin hakkından yedikleri her şey haram olsun!” notunu düştü.

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