Emekliler meydanlara indi: İnsanca yaşamak istiyoruz!

Temmuz ayında zam alamayan ve açlık sınırının altına kadar düşen aylıklarıyla geçinmeye çalışan emekliler, 'Emeklilikte insanca yaşam haktır' diyerek İstanbul Kartal Meydanı'nda toplandı. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkartılması ve emekli maaşlarına asgari ücrete yapılan oranda zam yapılmasını isteyen emekliler, gelirde adalet vergide adalet istedi.

Hakan KAYA

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) çağrısıyla emekliler, “Emeklilikte insanca yaşam haktır” sloganıyla saat 13.00'te Kartal Meydanı'nda toplandı. Çeşitli emekli dernekleri ve sendikaların da katıldığı mitingde ‘en düşük kök aylığı ile emekli ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine çıkarılması', ‘tüm emekli aylıklarının da en az asgari ücrete yapılan zam oranında artırılması' gibi taleplerin yanı sıra, 8 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar için adil bir kademeli geçiş sistemine geçilmesi talep edildi.

Alanda toplanan binlerce emekli, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, “Susma haykır emeklilik haktır”, “Sefalete mahkum olmayacağız, “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganları attı.

‘SİYASİ İKTİDAR UTANMALIDIR’

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“2008 yılında AKP'nin çıkardığı 5510 sayılı yasayla emekli aylıkları sistematik bir biçimde düşürüldü. Aylık bağlama oranı, katsayılar, milli gelirden aldığı pay düşürüldü. Bugün milyonlarca emekli bir ucube sistem olarak uydurulan Hazine'den tamamlanarak 7 bin 500 lira emekli aylığına mahkum edildi. Bir de utanmadan sıkılmadan en düşük emekli aylığını 7 bin 500 lira yaptık diyorlar. Bu söylem ülkeyi yöneten siyasi iktidar açısından övünülmesi değil, utanılması gereken bir itiraftır.

Bir ülke için emekliler asla maliyet değildir, yük değildir. Emeklisini nasıl yaşatıyorsa bir ülke gençlerine de o geleceği vaat etmektedir. Bir ülkenin emeklisini nasıl yaşattığı o ülkenin ancak gururudur.

‘KİMSEDEN SADAKA İSTEMİYORUZ’

Temmuz ayındaki artışlarda milyonlarca emekli arkadaşımız bir lira bile ücret artışı almadı. 7 bin 500 lirayla yaşamaya mahkum edildi. Tepkiler üzerine dediler ki, ‘iki ikramiye vereceğiz emeklilere' Dini bayramlarda iki ikramiye başladı. Önce 2018'de bin lira, 2021'de bin 100 lira, 2023'te 2 bin lira yaptılar. ‘Yüzde 100 arttırdık' dediler ama aynı dönemde sadece gıda enflasyonu, TÜİK'in yalan rakamlarıyla bile yüzde 400 artmıştı. Şimdi önümüzde 29 Ekim var. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılı.

Kartal Meydanı'ndan bir kez daha söyleyelim; emekliler bayramdan bayrama hatırlanacak insanlar değildir. Bu ülkenin emeklisi bunu hak etmiyor. Bütün emeklilere insanca yaşayacak bir ücret verilmelidir. Kimseden sadaka istemiyoruz. Hakkımız olanı alana kadar da hep birlikte mücadele edeceğiz.

‘KIDEM TAZMİNATI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR’

*Buradan bir kez daha söylüyoruz. Kıdem tazminatı kazanılmış hakkımızdır. Çocuklarımızın emanetidir. Kıdem tazminatı son kalemizdir. Kırımızı çizgimizdir, asla teslim etmeyeceğiz. Bu güne kadar kıdem tazminatını fona devretmek için düğmeye basan çok bakanlar, başbakanlar gördük. Ama onların hepsi Türkiye işçi sınıfının, sendikaların ve DİSK'in duvarlarına çarpıp geri döndüler. Yeniden gündeme getirirlerse DİSK olarak tüm gücümüzle sonuna kadar savunacağız.

İktidara çağrımız şudur; bu kıdem tazminatını fona devretme rüyanızdan artık vazgeçin. Kıdem tazminatı defterini bir daha açmamak üzere kapatın.

‘İNSANCA YAŞAYACAĞIMIZ BİR ÜCRET İSTİYORUZ’

*Kartal Meydanı'ndan irademizi bir kez daha ortaya koyuyoruz. Sizin Orta Vadeli Programınız varsa emeğin mücadele programı vardır diyoruz. Kıdem tazminatımıza el uzatmanıza asla izin vermeyeceğiz. Emeklilikte adaleti, eşitliği sağlayana kadar mücadele edeceğiz.

Emekli maaşlarının insanca yaşayacak düzeye yükseltilmesi için son nefesimize kadar insanca yaşayacağımız bir ücret için başta sağlık hakkı olmak üzere sosyal haklarımız için hep birlikte yan yana mücadele edeceğiz.”

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