Erbakan’dan Erdoğan’a sert eleştiri

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Yani zamlı asgari ücreti alan 8 milyon asgari ücretli bunu almış olduğundan zaten, alır almaz açlık sınırın altında almış olacaklar… 20 sene önce asgari ücretle ilgili çay ve simit hesabıyla iktidara gelenlerin ülkeyi getirdiği durum bu” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin ‘Anadolu Buluşmaları' programı kapsamında Konya’nın Beyşehir ilçesine geldi. Partisinin ilçe teşkilatını ve kadın kollarının açmış olduğu üye standını gezen Erbakan, sonrasında Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde silah fabrikalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Erbakan, akşam da Beyşehir Kültür Merkezinde düzenlenen ‘Yeniden Büyük Türkiye' adlı programda şöyle konuştu:

*Konya, bundan 54 yıl önce ‘baharı başlatan çiçek' Milli Görüş hareketi kurucu liderimiz Merhum Erbakan Hocamızın, yeniden büyük Türkiye için, yaşanabilir bir Türkiye için ve adil bir dünya için Milli Görüş meşalesini yaktığı bir şehirdir.

*Kuvveti değil hakkı üstün tutan, maddi değil maneviyatı esas alan Erbakan Hocamızın yolu, Peygamberlerin yoludur. Biz de Millî Görüş davamızın ikinci 40 yılında yeni dönemdeki temsilcisi olarak bundan 23 Kasım 2018 kurduğumuz Yeniden Refah Partimiz, Erbakan Hocamızın gösterdiği hedefler doğrultusunda 4 yılda bunca engele ambargoya rağmen Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olmuştur.

*Ve şimdi biz kamuoyunda tartışılmaya başlanan seçim haziranda mı olsun, mayısta mı olsun tartışmalarına hiç bakmadan hazır ve inanmış kadrolarımızla, ister 14 Mayıs'ta olsun isterse hemen yarın olsun yapılacak ilk seçimde milletimizin Millî Görüş iktidarı hasretine Allah'ın izniyle son vereceğiz. Millî Görüş, ikinci 40 yılda da yanardağ gibi patlayacak.

“AÇLIK SINIRI 9 BİN LİRAYI GEÇTİ”

*Ekonomik kriz her geçen gün etkisini daha da arttırıyor, alım gücü daha da düşüyor, her geçen gün daha da fakirleşiyoruz, her geçen gün borçlarımız, icra dosyalarımız artıyor.

*Ancak böyle bir tablo karşısında iktidar temsilcileri, geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada, ‘Bu 20 yılda vatandaşımızı, ücretli çalışanlarımızı enflasyon karşısında ezdirmedik' olarak nitelediler.

*Ancak rakamlar ve yaşananlar kendilerini yalanlıyor. Asgari ücret en son zam yapıldıktan sonra net 8 bin 506 liraya ulaşmış. Asgari ücret zammı açıklandıktan hemen sonra 4 kişilik aile için açlık sınırı 9 bin 59 lira.

*Enflasyon, hayat pahalılığı ortada. Yani zamlı asgari ücreti alan 8 milyon asgari ücretli bunu almış olduğundan zaten, alır almaz açlık sınırın altında almış olacaklar. Bu asgari ücretten yapılan hesaplamalara göre 4 kişilik bir ailede bir öğünde kişi başına düşen gıda harcaması 6,8 TL ayırabiliyor.

*Yani bir simit ve bir çay parasına ancak yeten bir para… 20 sene önce asgari ücretle ilgili çay ve simit hesabıyla iktidara gelenlerin ülkeyi getirdiği durum bu.

*5,5 milyon insanın 2000 lira ve altındaki icra borcunu ödemelerini müjde diye açıklayan iktidar aslında Türkiye'yi soktukları durumu itiraf etmiş oluyor. 4 milyon abone elektrik borcunu ödeyemediği için devlet desteği almak zorunda kalıyor.

“BİRÇOK VATANDAŞ ELİ BOŞ EVLERİNE DÖNÜYOR”

*İşte bakınız Erzurum’da vatandaşlar ucuz et alabilmek için eksi 12 derece soğukta Et ve Süt Kurumu (ESK) mağazaları önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Et fiyatları son dönemde tavan yapınca kasapların yolunu unutan vatandaşlar çareyi Et ve Süt Kurumu’nun önünde sıraya girmekte buluyor.

*Kasapta kıymanın kilogram fiyatı 200 lirayı bulunca, piyasaya göre daha ucuz olana ESK mağazalarında kıymanın kilo fiyatı 89 lira. Ancak burada da her et türü için 1 kilo satış sınırı var.

*Aynı zamanda mağazalardaki ürünler yetersiz olduğu için saatlerce sıraya girmesine rağmen birçok vatandaş istedikleri ucuz et ve et ürününü alamadan eli boş evlerine dönüyor. Eksi 12 derecede donduğuyla kalıyor. (ANKA)