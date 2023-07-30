Ercan Taner Sözcü TV’de
Spor yayıncılığının duayen ismi Taner, SÖZCÜ Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler, SÖZCÜ yazarı Yasin Yıldırım ve KORKUSUZ yazarı Alper Mert’le Türk futbolunun nabzını tutacak.
FUTBOLDA kulüpler yeni yıldızları renklerine bağlamayı sürdürürken yılın transferine SÖZCÜ TV imza attı. Türk spor yayıncılığının duayen ismi Ercan Taner bundan böyle SÖZCÜ TV ekranındaki Ceza Sahası'nda olacak… Ercan Taner'in moderatörlüğündeki programda SÖZCÜ Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler, SÖZCÜ Yazarı Yasin Yıldırım ve KORKUSUZ Yazarı Alper Mert, kimsenin baskısı altında kalmadan Türk futbolunda konuşulmayanları konuşmaya devam edecek. Bu haftaki programda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa kupalarında oynadıkları ilk maçlar ile hafta içinde çıkacakları rövanş mücadeleleri yorumlanacak. Galatasaray'ın İcardi'yi İstanbul'a kavuşmasının perde arkasını, Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder, Beşiktaş'ın Rebic transferlerindeki son durumları takım muhabirleri İrfan Yirmibeş, Mesut Yıldırım ve Doğan Gündoğdu canlı yayında anlatacak.