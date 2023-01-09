Erdoğan Antalya’da türkü söyledi

Antalya'da düzenlenen 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda; Bilim, Kültür, Sanat, Spor ve Siyasette Kadın Buluşması Programı'na katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü söyledi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Antalya’da düzenlenen ‘Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda; Bilim, Kültür, Sanat, Spor ve Siyasette Kadın Buluşması Programı’nda konuştu.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifine de değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

*Meclis’e sunduğumuz Anayasa değişikliği teklifi ile inşallah kadınlarımızın kılık kıyafet özgürlüğünü garanti altına alacak, aile kurumunu, sapkın akımların sinsi saldırıları karşısında daha muhkem hale getireceğiz.

*Kimin demokrasi ve özgürlüklerden, kimin de faşizm ve yasaklardan yana olduğunu gösterecek bu tarihi düzenlemenin 400’ün üzerinde kabul oyuyla Meclis’imizden geçeceğini ümit ediyoruz. Milletimizin asırlık hayallerinin sembolü olan Türkiye vizyonumuzu inşa edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

“KALE İÇERİDEN FETHEDİLİR”

Bu zorlu mücadeleyi son 20 yılda olduğu gibi yine kadınlarla vereceklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi;

*Her zaman söylediğim gibi, kale içeriden fethedilir. Dolayısıyla kadının eli bu işe değdiği anda biz bu işi bitiririz. Türkiye’nin bugün ulaştığı seviyelerde, kırdığı rekorlarda sizin çok büyük emeğiniz ve katkınız var.

*Türkiye’nin gıptayla takip edilen başarılarında sizlerin alın teri, yürek teri var. Ekonomiden demokratikleşmeye, aileden eğitime, sosyal politikalardan tarıma, turizme kadar her alanda yazdığımız destanda sizlerin payı var. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nın da mimarı sizler olacaksınız. Bunun için tempomuzu biraz daha artırmamız gerekiyor.

*2023 seçimlerine kadar durmadan, dinlenmeden çalışmamız, kapısı çalınmadık hane, hanımlar başta olmak üzere gönlü kazanılmadık hiçbir vatandaşımızı bırakmamamız gerekiyor. Sizlere güveniyor, inanıyorum.

*Aydınlık ve müreffeh yarınlarımıza verdiğiniz ve vereceğiniz güçlü destek için şimdiden şükranlarımı sunuyorum.

“TÜRKLÜK TARTIŞMASI”

*Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk. Birileri kendi iç kavgalarıyla zaman harcarken, biz ülkemize ve milletimize bundan sonra vereceğimiz hizmetleri en ince detayına kadar çalıştık.

*Türkiye’yi ve Türk milletini, birilerinin ayak oyunlarına, ihtiraslarına, yüksek gerilim hattına mahkum etmemekte kararlıyız.

*Türk bayrağından, Türk kavramından nefret edenlerle mücadelemizin süreceği bir seçimi yaşayacağımızı şimdiden söylüyorum.

TÜRKÜ SÖYLEDİ

Program sonunda, arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu müzik dinletisi sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Uzun ince bir yoldayım” türküsüne eşlik etti. (AA)

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