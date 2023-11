Erdoğan bu kez 50+1’i konuşmadı

Dört gün önce Almanya ziyaretinin dönüşünde uçakta cumhurbaşkanlığı seçimi için gerekli olan yüzde 50+1 şartının değişmesini istediğini söyleyen Erdoğan, günlerdir tartışılan konuya Cezayir dönüşünde değinmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında dün Cezayir’e gitmişti. Yurda dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, Almanya dönüşü yaptığı açıklama ile başlattığı 50+1 tartışması alevlenirken konuya değinmedi. MHP lideri Bahçeli’nin açıklamaları sonrası Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekli olan 50+1 oy formülü hakkında konuşmadı. Mısır’a gidebileceğini söyleyen Erdoğan; İsrail’in saldırıları, ekonomi ve yerel seçimlere ilişkin şu mesajları verdi:

“NETANYAHU GİDECEK”

– Hemen hemen Avrupa ülkelerinin hepsi de bu konuda sessiz. Katliamı durdurmak üzere müdahaleleri söz konusu değil. Herkes Netanyahu’ya ‘artık git’ der hale geldi. Bazı yabancı ülke yetkilileri bize “bundan kurtulmalıyız” diyor. Bu sürecin ileri düzeyde devam edeceğine ihtimal vermiyorum. İnşallah çok kısa bir zamanda Netanyahu pılını pırtısını toparlayıp, buradan çekilecek.

MISIR ZİYARETİ

– Gazzeli hastaların oradan çıkartılarak ülkemize getirilmesinin artarak devamını istiyoruz. En kısa zamanda bir Mısır seyahati düzenleyebilirim. Mısır'da ağırlıklı gündemimiz bu konular olacak. “Ne gibi adımlar atabiliriz, hastaların tahliyesinin önünü nasıl açarız?” bunları konuşacağız. Bir an önce istiyoruz ki bu hastaların tamamını getirebilelim. Hatta benim arzum, cerrahi müdahale gerekenleri de bir an önce alalım. Hele hele çocukları bir an önce alalım, tıbbi müdahaleleri yapalım. Bu konuda arkadaşlarımızla mutabıkız ve süreci de inşallah bu şekilde işleteceğiz.

ADAYLAR İÇİN YOKLAMA

– Cumhur İttifakı olarak tüm seçimlerde olduğu gibi yaklaşan yerel seçimde de iddialıyız. Çalışmalarımızı bu iddiamız nispetinde çok titiz bir biçimde yapıyor, adaylarla ilgili süreçte her konuyu ince eliyor sık dokuyoruz. Partimiz gerekli hazırlıkları ve analizleri yaptı. Zaten bildiğiniz gibi Ak Parti olarak bizim seçim hazırlıklarımız bir önceki seçimin tamamlanmasıyla birlikte başlar. Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere her ilde kamuoyu yoklamaları yaptık, yapıyoruz. Sonuçları analiz edip milletimizin gönlündekini anlamaya, şehirlerimize en faydalı olacak adayları belirlemeye gayret gösteriyoruz.

“TL’DE DEĞER KAYBI SÜRECİ BİTTİ”

– Bizim uyguladığımız dezenflasyon programı çok büyük ihtimalle Lira'da reel olarak bir değerlemeye sebep olabilir. Yani Türk Lirası'nın reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir. Özetle Türk Lirası'nın reel olarak değer kazanma ihtimali yüksektir. Onun için önümüzdeki dönemde biz uyguladığımız sağlıklı politikalar ve yapısal reformlarla yatırımcı güvenini kazanacağız, halen de kazanıyoruz. Bu güven fon akışını tetikleyecek. Fon akışı Lira'da reel değerlemeye sebep olacak. Bu da dezenflasyonu hızlandıracak, büyümenin aşağı yönlü risklerini sınırlayacak. Neticede hem makul düzeyde büyüyeceğiz, hem enflasyon düşecek bu koşullarda. Yani faziletli bir döngüye gireceğiz inşallah.

