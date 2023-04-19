Erdoğan geldi, belediye otobüsleri ücretsiz yapıldı
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting için Denizli’ye geldiği gün belediye otobüsleri ücretsiz yapıldı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 gün önce toplu açılış ve miting için geldiği Denizli'ye bu kez seçim çalışması için geldi.
29 Ekim Bulvarı üzerindeki Özay Gönlüm Meydanı'nda halka seslenen Erdoğan'ın kente geldiği gün belediye otobüsleri ücretsiz yapıldı.
“OTOBÜSLERİMİZ ÜCRETSİZDİR”
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait otobüsler bugün önlerinde ‘otobüslerimiz ücretsizdir' yazısıyla sefer yaptı.
Büyükşehir belediyesinin miting alanına vatandaşları taşımak için özel sefer koyduğu da ileri sürüldü.