Erdoğan, ‘Kirlettik, rezil ettik’ dediği Ayder’e gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kirlettik, rezil ettik” dediği Ayder Yaylası'nı incelemeye gitti. TOKİ’nin 6 yıldır yapılaşmayı sürdürdüğü Ayder’de, Ayder Güzelleştirme Derneği Başkanı Hasan Özgen, “‘Erdoğan, ‘Ayder’de bir tek vatandaşımı mağdur etmeyin’ demişti. 6 senedir bir kişiyi değil, bütün Ayder’i mağdur ettiler. Erdoğan’a inandık ama hiç de Erdoğan’ın söylediği sözleri tutan yok. Geldiler, bizim önümüzden geçtiler, gittiler” dedi.

Elif ÇAVUŞ

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de turizm merkezi Ayder Yaylası'ndaki TOKİ eliyle yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde denetledi.

Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan ancak sık sık betonlaşma ve kaçak yapılaşmanın artmasıyla gündeme gelen Ayder Yaylası'nda, Erdoğan'ın söylemlerinin tersi bir görüntü ortaya çıkması tepki topladı.



AYDER'İN SON 30 YILINDA MUAZZAM BİR KENTLEŞME VAR

Ayder'in yapılaşmalarla bir kent merkezi haline büründüğünü ifade eden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu şöyle konuştu:

“Bir alan hem turizm merkezi, hem sit alanı, hem milli park olduğu zaman hem yatırıma açık hem de korumaya açık olmuş oluyor. Bu ciddi bir çelişki yaratıyor. Durum böyle olunca kullanım, her zaman korumanın önüne geçiyor.

O nedenle Ayder'de muazzam yatırımlar başladı. Ayder, bir yayladan çıkıp, bir kışladan çıkıp, bir kent merkezi haline getirildi. Şu anda gelişmiş bir kentin bir bölümü gibi duruyor. Granit taşlar kaldırıldı, asfalt döküldü. Işıklandırmalar tamamen kentsel. Binaların pek çoğu bir yaylada olması gereken binalar değil.

5-6 katlı apartmanlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Buraları mahvettik, bunları düzeltmek gerekir” dedi. Biz de sevindik, düzeleceğini umduk ama daha fazla bina yapılır oldu. Bina stoku arttıkça, araç sayısı artar, atık stoku artar.

Doğallık bozulur. İşte Ayder'in başına bu geldi. Ayder'in son 30 yılında muazzam bir kentleşme var. Ayder, ekoturizm merkezi olmaktan kitle turizm merkezine dönüştürülmüş durumdadır. Adında milli park vardır. Milli park algısını da bozmaktadır”

KÜÇÜK ESNAFIN ALEYHİNDE BİR SÜREÇ YAŞANDI

Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim üyesi Dr. Onur Açar ise “Ayder'deki esnafların pek çoğu buranın daha cazip bir yer olacağına inanıyordu. TOKİ'nin Ayder'e gelmesiyle büyük sermaye aktörlerinin gelişi küçük olan esnafa yerinden edilme riskini hissettiriyordu. Bir taraftan da TOKİ'nin yaptığı yatırımlarla oranın çok daha cazip bir yer haline geleceğini düşünüyorlardı. Nitelikli turizm yapılabileceği şeklinde umutları vardı. Ama devam eden yatırımlar nasıl sonuçlar üretti? Özellikle küçük esnafın aleyhinde olabilecek bir süreç yaşandı. İşletmesini kapatıp giden kaç işletmeci var? Her şeyi kuralına göre yapan bir işletmecinin üç-dört ay önce kapattığını duymuştum” dedi.

AYDER'İN YUKARI KISIMLARINDA DA YAPILAŞMA OLABİLİR

Ayder projesinin, Yeşil Yol Projesi ile bütünleştirildiğini ifade eden Açar, “Ayder, ilk ya da son durak gibi konumlandırılmış durumda. O nedenle bölgenin yukarı kısımlarında Ayder gibi noktalar yapılmak isteniyor. Bu Ayder'in başına gelenin yukarıdaki yerlerin de başına geleceği anlamını taşır” dedi.

GELDİLER, BİZİM ÖNÜMÜZDEN GEÇİP GİTTİLER

Bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme fırsatı bulamadıklarını söyleyen Ayder Güzelleştirme Derneği Başkanı Hasan Özgen, “Tayyip Erdoğan'la görüşebilseydim, ‘Ayder'i güzelleştireceğim' dediniz ama daha beter çirkinleştirdiniz' diyecektim. Kaplıca otel yapıyorlar ama su çıkmadı. Otopark yapılıyor 6 senedir açılmadı. ‘Ayder'de bir tek vatandaşımı mağdur etmeyin' demişti Erdoğan. 6 senedir bir kişiyi değil bütün Ayder'i mağdur ettiler. Kimse karşısına çıkıp bir şey söyleyemedi. Biz Erdoğan'a inandık ama hiç de Erdoğan'ın söylediği sözleri tutan yok. Bizi kimse dinlemedi, yanına yanaştırmadılar. Ayder'in giriş çıkışını kapattılar. Geldiler, bizim önümüzden geçtiler, gittiler” diye konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, 8 Ağustos 2017'de, katıldığı AKP Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında, Ayder Yaylası ile ilgili, “Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm, değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl'de yapmamız lazım” değerlendirmesinde bulunmuştu.