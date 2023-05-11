Erdoğan: Kızılay’ın çadır satması beni üzdü

Kızılay'ın çadır satmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldiği programda soruları yanıtladı.

‘Depremde çadır satan Kızılay genel müdürü ve Kızılay çok fazla gündeme geldi; ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna Erdoğan şu cevabı verdi;

“Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Kızılay’ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay’ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının olmaması gerekir.”

HÜDA-PAR AÇIKLAMASI

Cumhur İttifakı ile HÜDA-PAR’ın bir araya gelmesiyle ilgili Erdoğan, “HÜDA-PAR’ın geçmişte terör örgütüyle anılması olayı, tamamen HDP’nin kendisine bir çıkış yolu aramasından kaynaklı. HÜDA-PAR’ın geçmişteki terör örgütüyle alakası yok. Kaldı ki böyle bir durum söz konusu olsa bizim de beraber yürümemiz söz konusu olmazdı” dedi.

KİRA ARTIŞLARI

Kira artışlarıyla ilgili de Erdoğan, “Kiralarda fahiş artışlar yapanları yargı yoluyla analarından doğduğuna pişman edeceğiz. Öyle rastgele istediğin gibi kira koyamazsın. Hepsini bakanlığımız vasıtasıyla belli bir standarda oturtup üzerlerine gideceğiz” dedi.

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