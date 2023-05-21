Erdoğan, Merkel’e hediye etmişti… Fiyatı yüzde 524 arttı!

Erdoğan, 2020 yılında İstanbul'a gelen dönemin Almanya Başbakanı Merkel'e "Sırçalı Saray Aynası" ve "Zafer Miğferi" hediye etmişti. Fiyatlarıyla gündem olan hediyelerden aynaya yüzde 524, miğfere ise yüzde 410 zam geldi.

Sozcu.com.tr

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2020 yılının Ocak ayında Türkiye’ye gelen dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul’da Türk-Alman Üniversitesi’nin yeni binalarının açılış törenine katıldı.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkel’e Paşabahçe tarafından özel olarak üretilen “Sırçalı Saray Aynası” ile “Zafer Miğferi” hediye etti.

Topkapı Sarayı Müzesi’nde sergilenen 17. yüzyıla ait Murassa Ayna’dan esinlenerek tasarlanan ve sadece 1999 adet üretilen aynanı o dönem 2 bin 395 TL olan fiyatı aradan geçen 3.5 yıl içinde 14 bin 950 TL’ye çıktı.

El imalatı camdan üretilen, üzerindeki rölyef desenlerin tümü, 24 ayar altın, yaldız ve eskitme boyalar kullanılarak dekorlanan ve 2000 adet üretilen miğferin fiyatı ise bin 950 liradan 9 bin 950 liraya yükseldi.

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