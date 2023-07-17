Erdoğan’dan dikkat çeken açıklama! Yıllar sonra “Esad” dedi

2011'den beri Suriye Devlet Başkanı'ndan bahsederken "Esed" diyen Erdoğan'ın ağzından yıllar sonra ilk kez "Esad" lafı çıktı.

Sozcu.com.tr

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Körfez ziyareti öncesi havalimanında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan dikkat çeken açıklama…

Suriye’yle normalleşme adımlarından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında 12 yıl önce başlayan krizin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yerine “Esed” ifadesini kullanmaya başlamıştı.

Erdoğan, 12 yıl aradan sonra ilk kez “Esad” diyerek herkesi şaşırttı. Ancak daha sonra yine “Esed” dedi. İşte o sözler:

– Bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz yok. Kapı açık. Dörtlü zirveler yapılsın ama biz Beşar Esad ile görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz.

– Onların bize yaklaşımı önemli. Esed, Türkiye’nin Kuzey Suriye’den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz biz orada terörle mücadele ediyoruz. Sınırlarımızda bu teröristler varken nasıl çıkarız. Aynı ifadeyi farklı ülkelere kullanabiliyor mu? Kullanamıyor.

GÖRÜŞME SİNYALİ GEÇEN MAYIS AYINDA GELDİ

Mayıs ayında Moskova’da eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suriyeli mevkidaşı Faysal el Mikdad’la görüşmesi, 11 yıl sonra iki ülke arasındaki en üst düzey temas olmuştu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, “Suriye meselesiyle ilgili bu normalleşme, liderler görüşmesi aşamasına gelmeye yakın gözüküyoruz şu anda. O aşama da tamamlandıktan sonra mültecilerin dönmesiyle ilgili mekanizmalar da daha hızlı işleyecektir” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye lideri Beşar Esad arasında görüşmenin masada olduğunu söylemişti.

Bu görüşme sonrasında Esad’ın Erdoğan’la görüşme konusunda yaptığı açıklama Arap basınında gündem olmuştu. Esad’ın Türk askeri Suriye’den tamamen çekilmeden Erdoğan’la masaya oturmayacağını söylediği bildirilmiş, Suriyeli yetkililerden de benzer açıklamalar gelmişti.

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