Erdoğan’ın, Ceyhun Bayramov’la bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabulünde, ticaret, enerji ve ulaşım konuları ile Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme süreci ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

“İKİ ÜLKENİN MENFAATİNE OLUR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ticaret hacmini, hedeflenen 15 milyar dolara çıkarmaya yönelik çabaların devam etmesi gerektiğini belirterek, enerji ve ulaştırmada birlikte hareket etmenin ve tam işbirliği içinde bulunmanın, iki ülkenin menfaatine olduğunu vurguladı.

Trans-Hazar ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun önemine işaret eden Erdoğan, bu yolları daha verimli kullanmak gerektiğinin altını çizdi.

ERMENİSTAN DA KONUŞULDU

Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine dair normalleşme sürecinin de ele alındığı kabulde, Erdoğan, Zengezur Koridoru’nun ivedilikle açılmasının ve kapsamlı barış anlaşmasının bir an önce hayata geçmesinin, normalleşme süreci için önemli olduğuna dikkati çekti. (AA)

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