Eren Erdem hakkında hapis ve siyasi yasak talebi

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem'in Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütalaada, Erdem’in “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan cezalandırılması ve TCK 53. maddenin uygulanması talep edildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem’in sosyal medya hesabından yaptığı, “AKP Genel Başkanı ve Saray sosyetesi, milletin vergileriyle lüks ve şatafat içinde bir Saray hayatı sürerken, vergiyi veren millet yokluğa ve sefalete mahkum edildi. Saray sosyetesinin umrunda değil. Vatandaşı sadece halkçı iktidar düşünür.. Bu nedenle; #AçlıkEşittirRTE” şeklindeki paylaşımı nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan dava açılmıştı.

Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Eren Erdem ve avukatı Onur Cingil ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı katıldı.

“ELEŞTİRİ YAPMAK SİYASETÇİ OLDUĞUM İÇİN YETKİM DAHİLİNDEDİR”

Sanık Eren Erdem savunmasında, “Ben bir siyasetçiyim, bu ülkede iki dönem milletvekilliği yaptım. Bu benim için çok büyük bir onurdur. Şu an da Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ikinci siyasi partisinin CHP en üst karar organı olan parti meclis üyesiyim, benim sözlerim beyanlarım aynı zamanda siyasi partiyi de bağlar. Ben aktif siyasetçiyim, Türkiye de eleştiri yapmak siyasetçi olduğum için yetkim dahilindedir” dedi.

“GENEL BAŞKANLIK GÖREVİ NEDENİYLE BU ELEŞTİRİYİ YAPTIM”

Paylaşımında Türkiye’deki ekonomik gidişatı eleştirdiğini söyleyen Erdem, “Tweet başında görüldüğü üzere AKP genel başkanı ifademi kullanmam şundan kaynaklanmaktadır. Yoksulluk ve açlık varsa bunun sorumlusu hükümet olduğu için bu şekilde ifade kullandım. Ben müştekinin genel başkanlık görevi nedeni ile bu eleştiriyi yaptım. Cumhurbaşkanlığı makamının açlık ve yoksullukla bir ilgisi bulunmamakta bu siyasi politikalar sonucu meydana gelmiş bir durumdur. Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik bir eleştiri değildir. Ben müştekiyi yürütme organının başı, yürütme organının yoksulluğun sebebi olarak gördüğüm için bu tweeti attım. Ben bu davada suçun unsurlarının oluşmadığı düşünüyorum. Beraatimi talep ederim. Savunmam bundan ibarettir” ifadelerini kullandı.

‘AÇLIK' KELİMESİNİN HAKARET OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Sanık Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil ise, “Cumhurbaşkanına hakaret söz konusu değildir. Hakaret olarak kabul edilse bile müştekinin parti genel başkanlığı görevi nedeni ile söylendiği için Cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturmayacaktır. Açlık kelimesi hakaret niteliğinde değildir. Müvekkilim siyasetçi olarak bir eleştiri cümlesi kurmuştur. Hakaret söz konusu değildir” dedi.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, Erdem'in sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Sanığın beyanlarında milletin vergileri ile lüks yaşam içerisinde yaşadığı şeklinde bir itham mevcuttur. Bunun sonucu olarak Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurlarından somut fiil isnadının gerçekleştiği kabul edilerek sanığın cezalandırılmasını talep ederiz” dedi.

MÜTALAA VERİLDİ

Duruşmada Cumhuriyet savcısı tarafından esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Cumhuriyet Savcısı tarafından açıklanan mütalaada, Erdem’in paylaşımının içeriğinin hukuki bakımdan incelendiğinde, beyan ettiği cümlelerin Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına zarar verdiğinin, Cumhurbaşkanının sosyal değeri konusunda kendisinin veya toplumun düşünce veya duyguları sarsıcı fiil veya sıfatlar isnat ettiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Mütalaada Erdem'in “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

3 İKTİSAT PROFESÖRÜNÜN TANIK OLMASINI İSTEDİ

Mütalaaya ilişkin söz alan Erdem, “Açlık sefalet ve yoksulluk konusunda bir değerlendirme yapılmıştır. Bu nedenle mahkemeden Türkiye’nin saygın 3 iktisat profesöründen görüş almak üzere duruşmada dinletmek istiyorum. Bunun da sebebi sayın Erdoğan’ın açlık ve sefaletin sorumlusu olup olmadığının tartışılması gerekir. Sayın Özgür Demirtaş, Sayın Daron Acemoğlu ve Sayın Refet Gürkaynak’ın tanık olarak dinlenilmesini talep ederim” dedi.

Sanık Eren Erdem'in avukatının mütalaayı inceleyip beyanda bulunması için süre verilmesine karar veren mahkeme, tanıkların dinlenilmesinin davaya esaslı bir katkı sağlamayacağını belirterek talebi reddetti.