Erkan Baş: Biz o cüreti her zaman göstereceğiz
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Biz bu ülkedeki emekçilerin, kadınların, çocukların canlarını adeta satıyoruz. O canları savunmaya cüret ederseniz de sizi bir güzel zindana tıkıyoruz.' Bunu söylüyorlar. Can o cüreti her zaman gösterecek. Biz o cüreti her zaman göstereceğiz" dedi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Hatay’dan başlattığı ‘Özgürlük Yürüyüşü’nün 12. gününü Tarsus'un Gülek Mahallesi'nde tamamladı. Gün sonu değerlendirmesi yapan Baş, şunları söyledi:
“GASP ETMEYE DEVAM EDİYORLAR”
*Bugün Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ın Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı Hak İhlalinin başvurusunun görüşülmesi, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun bir üyesinin dosyayı hazırlanmaması gibi pespaye bir gerekçeyle ileri bir tarihe ertelendi.
*Yargıtay’ın Gezi davası kararlarını onamasının ardından Adalet Bakanı sıfatı taşıyan zatın açıklamalarıyla birlikte Anayasa Mahkemesi’nin kararına müdahale etmek istediklerinin zaten farkındaydık.
*Ancak tüm Türkiye’nin gözü önünde bir suç işlemeye, Can’ın milletvekilliği görevini, özgürlüğünü gasp etmeye devam ediyorlar.
*Saray, koskoca bir ülkenin yargı sistemini patronların, tarikatların, din tüccarlarının eline oyuncak yaptığını bir kez daha kanıtladı. Bunu görmemiz için illa göstermeleri gerekmiyor.
*Biz, verdikleri mesajı gayet açık bir şekilde anlıyoruz. ‘Biz bu ülkedeki emekçilerin, kadınların, çocukların canlarını adeta satıyoruz. O canları savunmaya cüret ederseniz de sizi bir güzel zindana tıkıyoruz.’ Bunu söylüyorlar.
Can o cüreti her zaman gösterecek. Biz o cüreti her zaman göstereceğiz. Türkiye İşçi Partisi her zaman o cüreti gösterecek.