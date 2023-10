Erkan Baş: Biz o cüreti her zaman göstereceğiz

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Biz bu ülkedeki emekçilerin, kadınların, çocukların canlarını adeta satıyoruz. O canları savunmaya cüret ederseniz de sizi bir güzel zindana tıkıyoruz.' Bunu söylüyorlar. Can o cüreti her zaman gösterecek. Biz o cüreti her zaman göstereceğiz" dedi.

Ali Ekber ŞEN

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Hatay’dan başlattığı ‘Özgürlük Yürüyüşü’nün 12. gününü Tarsus'un Gülek Mahallesi'nde tamamladı. Gün sonu değerlendirmesi yapan Baş, şunları söyledi:

“GASP ETMEYE DEVAM EDİYORLAR”

*Bugün Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ın Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı Hak İhlalinin başvurusunun görüşülmesi, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun bir üyesinin dosyayı hazırlanmaması gibi pespaye bir gerekçeyle ileri bir tarihe ertelendi.

*Yargıtay’ın Gezi davası kararlarını onamasının ardından Adalet Bakanı sıfatı taşıyan zatın açıklamalarıyla birlikte Anayasa Mahkemesi’nin kararına müdahale etmek istediklerinin zaten farkındaydık.

*Ancak tüm Türkiye’nin gözü önünde bir suç işlemeye, Can’ın milletvekilliği görevini, özgürlüğünü gasp etmeye devam ediyorlar.

*Saray, koskoca bir ülkenin yargı sistemini patronların, tarikatların, din tüccarlarının eline oyuncak yaptığını bir kez daha kanıtladı. Bunu görmemiz için illa göstermeleri gerekmiyor.

*Biz, verdikleri mesajı gayet açık bir şekilde anlıyoruz. ‘Biz bu ülkedeki emekçilerin, kadınların, çocukların canlarını adeta satıyoruz. O canları savunmaya cüret ederseniz de sizi bir güzel zindana tıkıyoruz.’ Bunu söylüyorlar.

Can o cüreti her zaman gösterecek. Biz o cüreti her zaman göstereceğiz. Türkiye İşçi Partisi her zaman o cüreti gösterecek.

