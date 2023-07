Erkan Baş isyan etti: Öyle bir alçaklıkla karşı karşıyayız ki…

Hatay’da “Can Atalay’a özgürlük” sloganıyla düzenlenen halk buluşmasında konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “Bugün öyle bir alçaklıkla karşı karşıyayız ki, işledikleri suçların üzerini örtmek için, sonunda mutlaka tahliye kararı vereceklerini bilmelerine rağmen, sadece zaman kazanmak için Can Atalay’ın tahliyesini geciktiriyorlar.” dedi.

Can ÇAPAR

Gezi Davası kapsamında aldığı 18 yıl hapis cezası nedeniyle Silivri Cezaevi'nde bulunan Avukat Can Atalay, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde TİP Hatay Milletvekili seçildi. 25 Mayıs tarihinde mazbatası alınan ve hemen ardından tahliyesi için Yargıtay'a başvuruda bulunulan Atalay, yapılan başvuruya rağmen tahliye edilmedi.

HALK BULUŞMASI DÜZENLENDİ

TİP, cezaevinde tutulması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen yemin törenine katılamayan ve görevine başlayamayan Hatay Milletvekili Can Atalay'a özgürlük çağrısında bulunmak amacıyla bugün Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir halk buluşması düzenledi.

Arsuz Kent Meydanı'nda düzenlenen buluşmaya TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.

“CAN ATALAY'A ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ, HATAY'IN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİDİR”

Erkan Baş'ın, “Can Atalay'a özgürlük mücadelesi, Hatay'ın özgürlük mücadelesidir” vurgusu yaptığı konuşmasında şu ifadeler öne çıktı:

*Bu ülkede iki tarz siyaset var. Birileri siyaseti sadece kendi kişisel amaçları için, kendilerini o koltuklara oturtan patronlara, tarikat liderlerine, cemaat liderlerine hizmet etmek için, seçimden seçime siyaset yapıyor.

*Bir de bizler gibi sayısının azlığına, düşmanın çokluğuna, içinde bulunduğumuz duruma bakmadan, halkın ihtiyacı ne ise onu gerçek kılabilmek için, halkın hakkını alabilmek için mücadele eden insanlar var.

*İşte Can Atalay'a özgürlük mücadelesi bu yüzden bu ülkenin özgürlük mücadelesiyle bir ve aynı şeydir. Can Atalay'a özgürlük mücadelesi, Hatay'ın, İskenderun'un, Arsuz'un özgürlük mücadelesidir. Bizim insan gibi yaşama mücadelemizin bir parçasıdır.

“ARKADAŞLARIMIZI ZİNDANLARDA TUTUYORLAR”

*Biz depremden önce de Hatay'daydık, depremde de Hatay'daydık, seçimden sonra da Hatay'dayız. Çünkü biz zaten Hataylıyız, biz zaten Hatay halkının, Antakya halkının, bu ülkenin dört bir yanında emeğiyle, alın teriyle yaşayan yurttaşlarımızın içindeyiz.

*Bizi onlardan koparmak için o zindan duvarlarını koyuyorlar, bizi onlardan koparmak için arkadaşlarımızı zindanların arkasında tutmaya çalışıyorlar, işte biz o yüzden o zindanları yıkmak zorundayız. O yüzden Can Atalay'ı özgürlüğüne kavuşturmak zorundayız.

*Buradan, Hataylılara, hepinize, sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlarımıza yürekten teşekkür etmek istiyorum. Biz, Antakya'nın her tarafında seçimden önce cezaevinde olan bir arkadaşımızı milletvekili adayı yaptığımızı anlattık.

*Herkes oy verirken Can'ın tüm diğer Gezi tutsakları gibi haksız, hukuksuz, adaletsiz bir biçimde cezaevinde olduğunu biliyordu ve Türkiye'nin özgürlük mücadelesine bir katkı koyma anlamına gelecekti Can Atalay'a verilecek oylar.

*Biraz önce muhtarımız söyledi, dışarıdan bakanların, uzaktan bakanların hiç ihtimal vermediği bir biçimde sandıkları gerçekten kelimenin bütün anlamıyla patlattık ve Hatay halkı iradesini ortaya koydu.

*Bir kere ben TİP adına bu iradeye binlerce kez teşekkür ediyorum. Bu iradenin önünde saygıyla eğiliyorum ve söz veriyorum, bu iradeyi kabul etmeyenleri de bu iradeyi mutlaka hep birlikte kabul ettireceğiz.

“CAN'A SORUMLULUK VERDİK”

*Gezi bu ülke tarihinin en haysiyetli, en onurlu halk hareketlerinden bir tanesidir. Yine, ‘Ben bu ülkeyi istediğim gibi yönetirim, istediğim yeri yıkarım, istediğim yere rant için ne gerekiyorsa, AVM ise AVM, topçu kışlası ise topçu kışlası yaparım, sen düşünemezsin, konuşamazsın, benim istediğim gibi düşüneceksin, benim istediğim gibi konuşacaksın' diyen bir iktidara karşı bu ülkenin dört bir yanında on milyonlarca yurttaşın ayağa kalkışının adıdır Gezi Direnişi.

*Ve Gezi, elbette ki Taksim'deki Gezi Parkı ile anılır ama biz biliyorduk ki Gezi aynı zamanda Hatay ile anılır, ‘Gezi aynı zamanda en güzel çocuklarını bu ülkenin özgürlük mücadelesine feda etmiş Hatay'dır' demiştik.

*Ali İsmail için, Abdocan için, Ahmet Atakan için Can Atalay burada aday oldu, Hatay halkı evlatlarını üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen evlatlarını unutmadığını bir kez daha gösterdi ve biz Gezi'de yitirdiğimiz tüm kardeşlerimizin hesabını sormak için Can'a görev verdik, yetki verdik, sorumluluk verdik.

“ATALAY'IN TAHLİYESİNİ GECİKTİRİYORLAR”

*Öyle büyük bir alçaklıkla karşı karşıyayız ki, bizimkisi bir haysiyet mücadelesiydi. Biz akla, bilime, vicdana inanan insanlarız.

*Depremin doğal bir felaket olduğunu, doğal bir afet olduğunu hepimiz biliyoruz ama o doğal afeti on binlerce insanın yaşamına mal olan bir felakete dönüştürenin de bu iktidarın rantçı politikaları olduğunu, bu iktidarın parayı insandan daha önemli gören o köhne anlayışı olduğunu da bilen insanlarız ve tüm bu hukuksuzlukların, yolsuzlukların, hırsızlıkların ancak ve ancak örgütlü bir halk iradesiyle engellenebileceğini bizim canlarımızı alan bu iktidardan hesap sorulması gerektiğini bilerek bir hak mücadelecisini, hak savunucusu bir avukatı Hatay'da aday gösterdik.

*Ve Hatay halkı dedi ki ‘Evet biz kaybettiğimiz canlarımızı belki geri getiremeyebiliriz ama bu ülkede bir daha bunların yaşanmaması için bu süreçte sorumluluğu olan, 3 kuruş 5 kuruş para kazanacak diye on binlerce insanın evlerini kendilerine mezar eden bu alçaklardan hesap sorabilecek bir milletvekiline ihtiyacımız var'.

*O yüzden Can Atalay seçildi ve bakın bugün öyle bir alçaklıkla karşı karşıyayız ki, işledikleri suçların üzerini örtmek için, delilleri karartmak için, o süreçte yaptıklarının üzerini örtmek görülmez kılmak için, sonunda mutlaka tahliye kararı vereceklerini bilmelerine rağmen, sadece zaman kazanmak için, suçlarını örtebilecekleri zaman kazanmak için Can Atalay'ın tahliyesini geciktiriyorlar.

“O İRADENİN ARKASINDA 70 BİN CAN ATALAY OYU VAR”

*Burada hepimize bir görev düşüyor. TİP Parti Meclisi adına söylüyorum, biz Can çıkana kadar bütün imkanlarımızı, bütün gücümüzü, birikimimizi, enerjimizi Hatay'daki her tür haksızlığa, hukuksuzluğa karşı direnişe, Hatay halkının her tür derdini elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince çözmek üzere seferber olacağız.

*Sorumlusu iktidardır, suçlusu iktidardır ama biz Hatay halkının seçilmiş vekilinin çalışmasını engelliyorlar diye bahane sunmayacağız.

*Bütün olanaklarımızla sevgili Can Atalay'ın şu anda engellenen görevini yapabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız ama yetmez arkadaşlar, bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor.

*Bizim bu toplantılarımızın bir tane amacı var, bu toplantılara katılan bütün arkadaşlarımızın şu bilinçle ayrılmasını istiyoruz: Madem, bunlar Can Atalay'ın görevini yapmasına izin vermiyorlar, o zaman biz hep beraber, her birimiz Can Atalay kadar çalışacağız ve onların başına daha büyük bela olacağız.

*Onlar bir tane Can Atalay'dan korkuyorlarsa, Hatay'da bin tane, on bin tane Can Atalay olduğunu hep beraber göstereceğiz. 70 bin Can Atalay oyu var o iradenin arkasında.

*O yüzden sadece ‘Burada toplandık, vekilimizi istiyoruz' demek asla bize yetmez. Bu toplantıdan hemen sonra sokak sokak, konteyner konteyner, çadır çadır gezeceğiz ve diyeceğiz ki ‘Bu kentin hırsızların eline düşmesini istemiyorsan, gel kardeşim bu mücadeleye ortak ol.

*Gel bu mücadeleye ortak ol, biz zaten canlarımızı kaybetmişiz, zaten mahallelerimizi kaybetmişiz, evlerimizi kaybetmişiz bin bir dertle uğraşıyoruz, bir de bu kentin önümüzdeki 5 yılının 10 yılının 50 yılının bu hırsızlar çetesinin eline teslim olmasına izin veremeyiz'.

“AYM'NİN BOZDUĞU KARARI GEREKÇE GÖSTERİYORLAR”

*Şunu hiç aklımızdan çıkarmayalım, özellikle rica ediyorum: Hukuken, Can'ı bir saat sonra cezaevinde tutabilecek hiçbir durum yoktur. İki gün önce Yargıtay'a yaptığımız başvurunun ilk neticesini aldık. Savcı bir tebliğname yazdı, kendi talebini yazdı, savcı diyor ki Can Atalay'ı çıkarmayın. Arkadaşlar ne olur hepiniz o tebliğnamenin Can ile ilgili bölümünü, en azından Can ile ilgili bölümünü okuyun ve bunu bütün yurttaşlarımıza anlatın.

*Ne yapmış biliyor musunuz savcı? 16. Yargıtay Ceza Dairesi'nin bir kararını gerekçe göstermiş. Bu tebliğnameyi yazan savcı, binlerce karar içerisinde bir tane karar bulmuş, dosya numarasını yazmış. Diyor ki, ‘Bu dosyaya, bu karara göre Can Atalay'ın tutukluluğunun devam etmesi lazım'. Davaya ne olmuş biliyor musunuz?

*O davada Yargıtay'ın verdiği karar üstüne AYM'ye itiraz edilmiş ve itirazda denmiş ki ‘Bu karar yanlış, derhal tahliye kararı verin'. O kadar hukuksuzlar ki, o kadar çaresizler ki bu kadar çürük delillerin üzerine Can Atalay'ın sözde tutukluluğuna yasal kılıf bulmak için o kararı kullanmaya çalışıyorlar.

*Bu memlekette hukuku sağlamanın, bu memlekette yasaların uygulanmasının sağlamanın, Anayasa'nın uygulanmasını sağlamanın biricik yolu var. Biz yan yana geleceğiz, kol kola gireceğiz, her tür haksızlığa her tür hukuksuzluğa karşı sesimizi daha güçlü bir biçimde çıkartacağız.

“HATAY'A BİR DAHAKİ GELİŞİMİZDE CAN İLE BERABER OLACAĞIZ”

*Bir taraftan yaşadığımız acıları unutmak mümkün olmayacak biliyorum. Kaybettiğimiz arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, evlatlarımızı getirmek mümkün olmayacak biliyorum ama Hatay'ı bizim Hatay'ımız olarak yeniden inşa edeceğiz. Burada hırsızlıklar yapılmasına, yolsuzluklar yapılmasına, birilerinin servetine servet katıp halkı yoksulluğa mahkûmetmesine izin vermeyeceğiz. Hatay yeniden bizim Hatay'ımız olacak; Hataylıların, Hatay'da emek verenlerin Hatay'ı olacak.

*Bir taraftan milletvekilimizi hapsettikleri o zindan duvarlarını yıkacağız, Hatay'a bir dahaki gelişimizde Can ile beraber Hatay'da olacağız, hep beraber buluşacağız burada ve büyüttüğümüz, tüm Türkiye'ye örnek olacak bu mücadelenin sonucunda inanıyorum ki Türkiye'de Saray Rejimi'nin nasıl yıkıldığının tarihi anlatıldığında orada Hatay diye özel bir madde olacak.

*Hiç kimse ama hiç kimse tereddüt etmesin, Can çıkana kadar TİP bütün gücüyle, bütün olanaklarıyla burada olacak. Can çıkacak, mücadelemiz daha da büyüyecek ve hep beraber başaracağız.

