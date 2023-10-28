Erkan Baş: Ne yaparlarsa yapsınlar, Can’ı o zindandan çıkaracağız

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin tutuklu bulunan milletvekili Can Atalay için AYM'nin verdiği hak ihlali kararı anımsatarak "Zor bir mücadeleyi hep birlikte kazandık. Şimdi hiç kuşkunuz olmasın, hep birlikte bir adım daha atacağız. Hep birlikte ne yaparlarsa yapsınlar gideceğiz ve Can’ı o zindandan çıkaracağız” dedi.

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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Can Atalay için Hatay'dan Ankara'ya başlattığı “Özgürlük Yürüyüşü”, Ankara’daki Anıt Park'ta “İkinci Yüzyılda Cumhuriyete Özgürlük” mitingi ile son buldu. Erkan Baş, Can Atalay'ın anne ve babası ile miting alanına geldi.

“HUKUKSUZLUĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ”

Burada bir açıklama yapan Baş şöyle konuştu:

“Biz bu yürüyüşe sevgili yoldaşımız Can Atalay'ın esaretine son vermek için çıktık. ‘Bırakmazlar' diyorlardı, ‘Artık böyle, siz de kabul edin' diyorlardı. En başta biz şunu söyledik, ‘Hayır biz alışmayacağız, biz kabul etmeyeceğiz, teslim olmayacağız' Haklı olduğumuzu biliyorduk. Yürüdük, yürüdükçe güçlendik. Haksızlığa, hukuksuzluğa teslim olmayacağımızı bir kez daha gösterdik. Nihayetinde AYM kararıyla haklılığımız bir kez daha tescillenmiş oldu. Adalet geldi falan demiyoruz ama zor bir mücadeleyi hep birlikte kazandık. Şimdi hiç kuşkunuz olmasın, hep birlikte bir adım daha atacağız. Hep birlikte ne yaparlarsa yapsınlar gideceğiz ve Can'ı o zindandan çıkaracağız.”

“HEP BİRLİKTE ÖZGÜRLEŞECEĞİZ”

“Son 3 gündür her şey artık iyice netleşti. İstanbul'daki mahkeme Saray'dan talimat alıyor. Mahkeme Saray'dan talimat bekliyor ve ‘Can Atalay, Sarayın tutsağıdır' sözümüz bir kez daha tescillenmiştir. Adalet sarayı dedikleri o binalar buradaki kaçak sarayın şubesinden ibarettir. Ama onlara da bir çift sözüm var. Korkunun ecele faydası yok. Mutlaka başaracağız, Can'ı o zindandan alacağız. Buradan söz veriyorum. Cezaevinde haksız, hukuksuz şekilde tutulan, tüm Gezi tutsaklarını, milletvekillerini, belediye başkanlarını, sadece bu iktidara teslim olmadığı için cezaevlerindeki tüm arkadaşlarımıza hepiniz adına söz veriyorum, hep birlikte özgürleşeceğiz.”

“GENÇLERİMİZİ, YOBAZLARIN, TARİKATLARIN ELLERİNDEN KURTARACAĞIZ”

“Yobazlara şirin görünmek için cumhuriyetin adını bile anmaktan korkan adamları okullarımıza soktukları günlerin hesabını soracağız. Şimdi okullarımızda yurttaşlık değil, Ümmetçilik anlatıyorlar. Okullarını tarikatlara, cemaatlere teslim edildiği bir ülkede cumhuriyetin sadece adı kalır. Gençlerimizi, yobazların, tarikatların ellerinden kurtaracağız.”

İKTİDARA MİTİNG TEPKİSİ

“Deniz Gezmiş'ler Filistin halkına özgürlük mücadelesine koşarken onlar Amerika'nın 6. Filosuna secde edenlerdir. İşte bu yüzden biz bugün Filistin halkıyla dayanışma içerisindeyken, onlar için mücadele ederken onlar ne derlerse desinler, İsrail ile kol kola ticaret yapmaya, 3-5 kuruş para kazanalım diye Filistin halkına ihanet etmeye devam ediyorlar. Bugün İstanbul'da aynı saatlerde bir miting yapmışlar. Orada yine halkın duygularını istismar eden hamasi konuşmalar yapıyorlar. Biz meydan okuyoruz. Hadi hodri meydan diyoruz. Siz iktidarsınız, bazen unutuyorsunuz. İktidar konuşmaz, iktidar iş yapar. Buyurun İsrail ile siyasi, askeri, ticari bütün anlaşmaları iptal edin yüreğiniz yetiyorsa. Gerçekten Filistin halkının yanındaysanız Ortadoğu'da tüm emperyalist güçlerin Ortadoğu topraklarını terk etmesini sağlayalım. Ortadoğu'yu barış bölgesi haline getirelim.”