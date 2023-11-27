Erman Toroğlu hakim karşısında

‘Oynadı Oynattım Oynatalım’ isimli kitabında Şenol Güneş’e ‘Alenen hakaret’ ve 'İftira’ suçunu işlediği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Erman Toroğlu, “Olaylar Trabzon'da da halk tarafından bilinmektedir. Bugüne kadar da kitap nedeniyle müşteki dışında iddiaları tekzip eden ya da yalanlayan kimse olmamıştır” dedi.

Ali Selim YAMANLI

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Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu’nun ‘Oynadı oynattım oynatalım’ isimli kitabında Şenol Güneş’e karşı ‘Alenen hakaret’ ve ‘İftira’ suçlarından toplamda 1 yıl 3 buçuk aydan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 2’nci duruşması görüldü.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Erman Toroğlu ve taraf avukatları katıldı.

“TRABZON’DA HALK TARAFINDAN BİLİNİR”

Kitabında anlattığı bölümü Trabzon halkının da bildiğini ve daha önce yalanlayan kimsenin olmadığını söyleyen sanık Erman Toroğlu, şunları kaydetti:

“Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. 16-17 sene profesyonel futbolculuk yaptım. Ayrıca Milli Takımda da oynadım, futbolculuk kariyerimden sonra hakemlik yaptım. Hakemlik kariyerim bittikten sonra da gazetecilik faaliyeti yapıyorum.

Bu faaliyet kapsamında televizyonlarda ve yazılı medya organlarında yorumlarımı paylaşıyorum. ‘Oynadı Oynattım Oynatalım’ isimli kitapta müştekiye ilişkin ifadelerin yer aldığı iddianameye konu bölümde anlattığım olaylar Trabzon’da da halk tarafından bilinmektedir.

Ayrıca Trabzonspor’un Genel Kurulunda bu konular konuşulmaktadır. Bugüne kadar da kitap nedeniyle müşteki dışında iddiaları tekzip eden ya da yalanlayan kimse olmamıştır.”

“OLAY İLE İLGİLİ KÖŞE YAZISI YAZMIŞTIM”

Trabzonspor’un bahsedilen sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazanıp sadece Zonguldakspor ile berabere kaldığını söyleyen sanık Toroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Spor geçmişimde gazetecilik faaliyetim nedeniyle bildiklerimi anlatmak ile mükellefim. Müşteki kitap yayınlandıktan sonra iddianameye konu içerik nedeniyle şike yapmadığını ve gol yemediğini iddia etmektedir.

Ancak o sezon Trabzonspor sahasında oynadığı bütün maçları kazanmış bir tek Zonguldakspor ile berabere kalmıştır. Şayet Zonguldakspor’u da yenmiş olsaydı Zonguldakspor küme düşecek, Göztepespor ligde kalacaktı.

Ancak Trabzonspor’un, Zonguldakspor ile berabere kalması nedeniyle Göztepespor küme düşmüştür. Olayın şahitlerinden öğrendiğim kadarıyla maç sonrası Trabzonspor yönetimi futbolculardan almış oldukları paraları geri isteyerek Zonguldakspor’a bu paraları iade etmiştir. Yazı içeriği incelendiğinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı kanaatindeyim. Söz konusu olay hakkında daha önce de köşe yazısı yazdığımı hatırlıyorum. Bu nedenle müşteki beni aramıştı. Beraatimi talep ederim” ifadelerini kullandı.

“İFADELER BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDADIR”

40 yıl öncesinde yaşanmış olan bir olayı kitapta anlatılması nedeniyle iftira suçunun oluşmayacağını, aradan geçen süre nazara alındığında müştekinin soruşturmaya tabi tutulmasının mümkün olmadığını söyleyen sanık avukatı, “Hakaret suçu yönünden de kitapta yer alan ifadeler incelendiğinde müştekinin onur, şeref ve haysiyetini zedeleyebilecek bir ifade yoktur. Müvekkilin yer verdiği ifadeler basın özgürlüğü kapsamındadır. Bu nedenle hakaret suçunun unsurları oluşmamıştır. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ederim” dedi.

Müşteki avukatı ise, “Şikayetimiz devam etmektedir, davaya katılma talebimiz vardır. Atılı hakaret suçunun unsurları oluşmuştur. Somut olgu isnadı vardır. Olgu isnadında da delil aranmaktadır. Bu deliller de duyumlara değil somut delillerin ortaya konulması gerekir. Bu nedenle atılı suçun unsurları oluşmuştur” ifadelerine yer verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, müşteki Şenol Güneş’in davaya katılma talebini kabul etti. Ayrıca mahkeme, sanık Erman Toroğlu’na savunmasında geçen yazı içeriklerini mahkemeye sunması için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şenol Güneş’in Erman Toroğlu hakkında ‘Oynadım Oynattım Oynatalım’ isimli kitabında kendisine yönelik asılsız iddialar dile getirilerek hakaret ve iftira suçlarını işlediği gerekçesiyle şikayetçi olduğu anlatıldı.

İddianamede söz konusu kitap aracılığıyla Şenol Güneş’i hedef alarak hukuka aykırı eylem isnadı ve hakaret içeren söylemlerde bulunarak üzerine atılı suçları işlediğine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte şüphe olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede Erman Toroğlu hakkında ‘Alenen hakaret’ ve ‘İftira’ suçlarından toplamda 1 yıl 3,5 aydan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi.