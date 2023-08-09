Esenyurt’ta bir iş yerine silahlı saldırı

İstanbul Esenyurt'ta, M.B.T., alacak verecek yüzünden aralarında husumet bulunan T.B.'nin eski iş yerine ateş açtı. M.B.T.'nin olay yerine doğru elinde pompalı tüfekle yürüdüğü anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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İstanbul Esenyurt’un Koza Mahallesi’nde bugün saat 15.00 sıralarında bir kuaför salonuna silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, şüphelinin M.B.T. isimli bir kişi olduğunu belirledi. İncelemelerini derinleştiren polis, M.B.T.’nin iş yerinin eski sahibi T.B. ve iş yeri çalışanı M.A.G. ile aralarında husumet olduğunu, şüphelinin silahlı saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiğini belirledi. M.B.T., ekiplerce gözaltına alındı. (DHA)

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