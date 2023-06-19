Eski eşi ve kayınpederini velayet için öldürmüş

Gaziantep'te boşandığı eşini ve eski kayınpederini öldüren Mertcan Köse, cinayet bahanesi olarak 4 aylık bebeklerinin velayetinin annelerine verilmesini gösterdi.

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Olay, cuma günü öğle saatlerinde Gaziantep’in Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Ertuğrul Kaya, bir hafta önce boşanan kızı Bilge Kaya ile otomobiliyle ilerlerken, eski damadı Mertcan Köse, önlerini kesti.

Otomobilden inen Köse, eşi ve kayınpederinin bulunduğu araca av tüfeğiyle ateş etti. Araçtan inen Ertuğrul Kaya, eski damadına engel olmaya çalıştı.

Ancak Köse, Ertuğrul Kaya’ya ve otomobildeki eski eşine ateş ettikten sonra kaçtı. Yaralanan baba ve kızı, ambulansla kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Mertcan Köse’nin Bilge Kaya ile eski kayınpederi Ertuğrul Kaya’ya ateş ettiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Baba ile kızının ölümünden önce çekilen görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

CİNAYETİ İŞLEDİKTEN SONRA KAÇTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Mertcan Köse’nin yakalanması için özel bir ekip kurdu. Ekipler, bölgedeki tüm kamera kayıtlarını inceledi. Kösenin saklandığı yeri tespit eden ekipler, tedbir amaçlı farklı adreslere operasyon düzenleyerek, bulunduğu yerde kalmasını sağladı. Dün akşam saatlerinde polis tarafından düzenlenen baskınla Mertcan Köse yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mertcan Köse, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Köse, emniyetteki sorgulamasında, eşiyle evlilikleri boyunca anlaşmazlıklar yaşadıklarını ve sonunda ayrıldıklarını söyledi.

“GÖZÜM DÖNMÜŞTÜ, TÜFEKLE ATEŞ ETTİM”

Boşanmalarının ardından 4 aylık çocuklarının mahkeme kararıyla velayetinin annelerine verilmesini hazmedemediğini ifade eden Köse, “Bu karar psikolojimi bozdu. Boşandıktan sonra çocuğumu göremiyordum. Son olarak babasıyla Bilge’nin otomobilini takip ettim ve uygun bir anda önlerini kestim. Gözüm dönmüştü, tüfekle ateş açtım. Eski kayınpederim engel olmaya çalıştı, ama ben dinlemedim ve ikisine de ateş ettim. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım” dediği öğrenildi. (DHA)

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