Eski sevgilisini döven saldırgana meydan dayağı

İzmir'de A.E., sokakta karşılaştığı eski sevgilisi A.Ş.'yi çıkan tartışma sonrası darp etti. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, A.E. de çevredekiler tarafından dövüldü.

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Olay, gece saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, eski sevgilisi A.E. ile sokakta karşılaşan A.Ş. arasında tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede artması sonucu, A.E. kendisi ile gelmek istemeyen A.Ş.’yi tekme, tokat ve yumrukla darp etti.

Vücuduna aldığı darbeler ile yere düşen kadın, A.E.’nin tekmeleriyle yaralandı. Olay sonrası kaçan A.E., çevredekiler tarafından yakalanarak darp edildi. Olay sonrası A.E. polis merkezine götürüldü. Yaralanan kadın ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrası A.Ş.’nin şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DARBELERLE YERE YIĞILDI

Öte yandan, A.E.’nin eski sevgilisi A.Ş.’yi darbettiği anlar saniye saniye bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta karşılaşan A.E. ve A.Ş. tartışmaya başlıyor. A.Ş.’yi kendisi ile gelmesi için kolundan çeken A.E., daha sonra kadını, tokat ve yumruk darbeleri ile darbediyor. Aldığı darbeler ile A.Ş. yere yığılırken, A.E. yerde tekmelemeye devam ediyor. Daha sonra kaçan A.E.’nin peşinden çevredekilerin koştuğu görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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