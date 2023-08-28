Eskişehir’de bir binada patlama: Bir kişi öldü

Eskişehir'de bir binanın 4. katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Kemer Sokak’taki bir apartmanın 4. katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Patlamanın etkisiyle 4. katındaki evinin balkonundan sokağa savrulan Mustafa Erbay Özdil (34) hayatını kaybetti. Özdil’in evde yalnız olduğu ve başka yaralanan olmadığı belirtildi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, çalışmaları yerinde takip etti.

OTOMOBİLLER HASAR GÖRDÜ

Patlama sonucu daireden düşen mutfak, pencere ve beton parçaları nedeniyle sokak adeta savaş alanına dönerken, park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu.

Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, dairede ve sokakta inceleme yaptı.

Hayatını kaybeden Özdil’in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA/DHA)