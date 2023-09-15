Etliekmek artık lüks oldu! Vatandaş tepkili

Konya’nın tadı sınırları aşan yöresel lezzeti etliekmeğin fiyatı son bir yılda yüzde 160 zamlandı. Tek etliekmek geçtiğimiz yıl 50 liraya satılırken, bu yıl ise üst üste gelen zamların ardından 160 liraya yükseldi. Vatandaşlar ise fiyatların artmasına, tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

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Hamuru önce usta ellerde ince ince açılıyor. Ardından kıyma, domates, biber ve soğandan oluşan harcı ince ve uzun şekilde açılan hamurun üzerine güzelce yayıldıktan sonra pişirmek için fırına veriliyor.

Konya'nın tadı sınırları aşan yöresel lezzeti etliekmek, artık tadından çok fiyatıyla gündemde.

Eskiden her bütçeden vatandaşın kolaylıkla sofrasına koyabildiği etliekmeğin fiyatı son bir yılda yüzde 160 zamlanınca vatandaş yiyemez duruma geldi.

SÖZCÜ, KONYALILAR’A MİKROFON UZATTI

SÖZCÜ ekibi, Konya'da vatandaşlara mikrofon uzattı ve ‘Eskiden olduğu gibi istediğiniz zaman Etliekemek yiyebiliyor musunuz?” diye sordu. Vatandaşların cevapları ise şu şekilde oldu:

“ETLİEKMEK HERKESİN ULAŞABİLECEĞİ BİR YEMEK OLMAKTAN ÇIKTI”

İşletme sahibi Yüksel Temur: Etliekmek fiyatı sadece son bir yılda yüzde 160 oranında arttı. Geçen sene bu tarihlerde tek etliekmeğin fiyatı 50 liraydı bugün itibariyle 130 liraya satıyoruz. Bu da müşterilerimizi etkiliyor. Doğal olarak artık Konya'da herkesin ulaşabileceği bir yemek olmaktan çıktı.

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Eskiden herkes birbirinin hesabını öderdi şimdi herkes kendi hesabını ödüyor. Ağır geliyor artık. Hadi bizim imkânımız yiyoruz ama diğer vatandaşlara Allah kolaylık versin.

“ETLİEKMEK DEĞİL, SİMİT ALIYORUZ”

Hilmi Çelik: Yiyoruz ama çok nadir yiyoruz, eskisi gibi değil yani…Her şey pahalandı. Bir et ile kalmıyor, hamuru her şeyi zamlandı.

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Şu an etliekmek yemeyi bırakın şu iş bulup kendi ülkemde çalışamıyorum. Şu anda etliekmek değil, simit alıyoruz. Suriyeliler şu anda bizim ülkemizde bizden iyi durumdalar. Devletimizin bu işe bir çözü bulması lazım. Ben 6 aydır ev arıyorum ama kiralık ev bulamıyorum. Kiralar da 10-12 bin liradan başlıyor. Kendi memleketimde kiralık ev bulamıyorum. Eşim ve 2 çocuğumla beraber kendi ailemin yanında yaşıyorum.

Etliekmeği falan geçtik, ev bulup kendi başımızı sokacak bir ev dahi bulamıyoruz. Şu anda da iş arıyorum. Özel güvenlik görevlisi olarak çalıyordum. Patronumla asgari ücretten dolayı bazı anlaşmazlıklar olduğundan dolayı işten ayrıldım. Şu an ülkemde iş dahi bulamıyorum.

“ETLİEKMEK YİYEMİYORUZ”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Etliekmek yiyemiyoruz. Her şeyi düşünerek yiyoruz, çünkü emekli öğretmenim. Misafirlerimizi ağırlamak kolayımıza gidiyordu, kendimiz daha sık yiyorduk ama şimdi düşünüyoruz artık. Bir Etliekmek değil ki her şeyi düşünüyoruz. Ama yapacak bir şey yok, ne yapabiliriz?

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Etliekmek yiyemiyoruz, çok pahalı…Bugün çalışan bir insan kolay kolay yiyemiyor. Çünkü maddiyata dayanıyor. Maddiyat olmayınca adam ne yapsın? Sabah kalktığında zam akşam olduğunda zam! Bu millet nasıl yaşayacak? Bir kira fiyatı 4 liradan 12 bin liraya çıkmış, nasıl geçinsin bu insanlar! Devletin bunun önünü kesmesi lazım yoksa millet çok sıkıntı yaşayacak.

“HAFTADA 2 SEFER YERKEN ŞİMDİ AYDA BİR SEFER YİYORUZ”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Haftada 2 sefer yiyorduk şimdi ayda bir sefer yiyoruz. 4 sefer bir sefere indi yani. Benim 4 personelim var bir etliekmek yaptırdığımda bin lira gidiyor.

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Az önce arkadaşın bir tanesi ‘şuna buna zam geldi' dedi. Hakkediyoruz, iktidarıyla muhalefetiyle biz bu yönetimi hakkediyoruz. Haliyle her şeye alıştırılmış durumdayız. Yapacak bir şey yok. İnsanlar halinden gerçekten galiba memnun. Son seçimler bakıyoruz, iktidar ya da muhalefeti savunduğumdan değil, biz bu yönetimleri hakkediyoruz. Zam sadece etliekmeğe gelse yine iyi, her şeye zam geliyor. Alıştırılmış bir millet zamlardan daha tehlikelidir diyorum.

“HERKES TÜKETEMİYOR MALESEF”

Mehmet Aladağ: Etliekemeğe yüzde 100 zam geldi. Herkes tüketemiyor maalesef. Eskiden haftada iki sefer giden şimdi ayda bir sefer gidiyor. Restoranlar da aynısı, onlar daha fazla zamlı. Önüne geleni kaptırıyorlar.

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Fakir yok, millet yalan söylüyor. Milletin hepsinin cebi dolu. Allah devletimize eksik vermesin. Fakir yok, devletimiz çok güzel. Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Ben elektrikçiyim adam bana ‘Sana 500 lira vereyim' diyor. Ben de benim hakkım bin lira diyorum, o adam bana 500 lira veriyor. Ben de işe gitmiyorum sonra çalışmaya gelmiyorsunuz diyorlar. Halbuki ülkemiz güllük gülistanlık. Dünyanın güzel yeri benim görüşüm.

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Etliekmek pahalı. Sadece hamuru 9 lira. Bu adamların dediklerine bakma, milletin yarısı aç. İşçiyim, 7-8 tane kredi çektim. Ortalık nerede güllük gülistanlıkmış… Hayat pahalı… Suriyelileri getirdi onlara bakıyor. Benim oturduğum evin kirası 10 bin lira, maaşım 18 bin lira. Doğalgazı şuyu buyu var, ondan sonra Tayyip Erdoğan iyi. Bunlara göre iyi tabi…

“TÜRKİYE’NİN YARININDAN BİLE ÜMİDİMİZ YOK”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Artık insanların ailesiyle birlikte lokantaya gitmesi bile lüks oldu. İnsanlar sadece temel gıda ihtiyaçlarının dışında bırakın etliekmeği döner bile lüks oldu. Gidişat iyi değil, kesinlikle memnun değiliz. Halk gerçekten darboğaz içinde. Türkiye'de eskiden orta direk vardı orta direk kayboldu. Türkiye'de bir çizgi var, üsttekiler her gün yukarı doğru gidiyor, alttakiler de tamamen her geçen gün en alt tabakaya gidiyor. Türkiye'nin geleceğinden değil, yarının da bile ümidimiz yok.