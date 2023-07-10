Felaket böyle geldi! Kent sulara teslim oldu, 1 kişi kayıp

Ordu’da Melet Irmağı taştı. Irmak kenarındaki içme suyu isale hattı sel sularına karıştı. Fatsa ilçesinde de sel su hattını yıktı. Yol çalışması yapan belediye işçisinin kullandığı iş makinası uçuruma yuvarlandı. Sipariş getiren bir kişi köprüde mahsur kaldı. Kolu kırılan vatandaşı itfaiye kurtardı. Fatsa bir kişinin kayıp olduğu ihbar edildi.

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Kentte etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle dereler taştı. Merkez Altınordu ilçesinde içme suyu ana isale hattı, Melet Irmağı güzergahındaki bölümünde, aşırı yağışların sebep olduğu kıyı oyulması nedeniyle kopma meydana geldi.

İlçe merkezinde su kesintisi olacağı duyuruldu. Su hattının sel sularına kapılma anı saniye saniye kaydedildi. Heyelan anında ise bir köpek son anda kaçarak kurtuldu.

FATSA DA SUSUZ KALDI

Fatsa ilçesinde de Elekçi deresi taştı. İlçe sular katında kalırken, dere içerisinden geçirilen içme suyu ana isale hattı yıkıldı. Susuz kalan ilçede, belediye tamiratın en kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

BİR KİŞİ KAYIP OLDU

Fatsa'nın Yavaş Mahallesi'nde ot biçmek için bahçesine giden Naciye Yılmaz isimli kadından yakınları haber alamayınca yakınları kayıp ihbarı yaptı. Bunun üzerine ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

İŞ MAKİNESİ UÇURUMA YUVARLANDI

Ordu Buyuksehir Belediyesi'nde görevli operatör Adem Korkmaz, yol açma çalışmaları yaparken iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Operator Korkmaz, ağır yaralı olarak kurtarılıp Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YEMEK GÖTÜRDÜ MAHSUR KALDI

Fatsa'da bir lokantada kurye olarak görev yapan 30 yaşlarındaki Niyazi Er, bir eve sipariş götürdüğü esnada Sazcılar Mahallesi Akpınar Köprüsü üzerinde aşırı yağış nedeniyle mahsur kaldı. Kolu kırılan Er, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

“GÖKSU TRAVERTENLERİ ZARAR GÖRDÜ”

Giresun'da meydana gelen sel nedeniyle Dereli ilçesinde bulunan ve yerli yabancı turistlerin ilgisini çeken Göksu Travertenlerinin bir kısmı zarar gördü. Güvenlik amacıyla travertenler ziarete kapatıldığı açıklandı.

Öte yandan Yağlıdere’de dağdan gelen ve bir evin yanından şiddetle akan sel bir vatandaş tarafından görüntülendi.