FETÖ’den ihraç edilen profesör hakkında şok iddialar…

Peş peşe gelen çocuk tacizi iddiaları savcılığı şüphelendirdi. Olayın arkasından, ketamin, telkin ve FETÖ’den ihraç edilen profesör çıktı

Habip ATAM

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Bakırköy'de, 5 çocuğun cinsel istismara uğradığı yönünde şikayet alan savcılık olaylarla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda şikayetçi olan çocukların raporlarının aynı psikiyatr üzerinden gönderildiği anlaşıldı. Şikayetçi çocuklardan bazılarının bir süre sonra anlattıklarından vazgeçtikleri öne sürüldü. Ancak ailelerin çocuklarını psikiyatra götürdükten sonra ruh hallerinde değişiklik olduğunu belirtmeleri savcılığı şüphelendirdi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü konunun araştırılmasıyla ilgili görevlendirildi.

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Psikiyatri kliniği hakkında inceleme başlatıldı. Kliniğin sahibinin FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) üyesi olduğu için kamudan ihraç edilen Prof. Süleyman Salih Z. olduğu anlaşıldı. Süleyman Salih Z.'nin 2010-2016 yılları arasında Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu üyesi ve çocuk cinsel tacizlerine bakan tek isim olduğu ortaya çıktı.

HAYVANLARDA KULLANILAN İLAÇLA TELKİN İDDİASI

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, Prof. Süleyman Salih Z.'nin bazı çocuklara, ailelerini şikayet etmeleri konusunda telkinlerde bulunduğu iddialarını ulaşıldı. Ayrıca bazı ailelerden taciz raporlarının gizli tutulması için para istendiği öne sürüldü. Şüpheli profesörün çocuklarda, anestezi işlemi için kullanılan ketamin kullandığı da belirlendi. Hayvanlarda da kullanılan bu ilacın, çocukları bir nevi hipnoz durumuna geçirdiği ve Prof. Süleyman Salih Z.'nin ilacı kullandığı hastalarına taciz edildiklerine yönelik telkinlerde bulunduğu iddia edildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Prof. Süleyman Salih Z., diş hekimi olan eşi Özgül Z.(49), şüpheli profesörün yardımcısı Dr. Ahmet A. (27), asistan doktor Zeynep A. (32), devlet hastanesi acil servisinde çalışan ve Prof. Süleyman Salih Z.'ye ketemin ilaçlarının temin ettiği belirtilen Hüsna A. (29) ile klinik sekreteri İnci A. (51) gözaltına alındı.

40'IN ÜZERİNDE RAPOR

Gözaltına alınan şüphelilere iddiaların sorulduğu da öğrenildi. İddiaya göre, çocuk, ergen ve aile psikiyatri uzmanı Prof. Süleyman Salih Z.’nin emniyetteki ifadesinde, kendisine gelen 40'ın üzerinde hastaya çocukluk döneminde cinsel saldırıya maruz kaldıkları yönünde rapor oluşturduğunu dile getirdiği öğrenildi. Bu hastalara rapor oluşturma gerekçesini çoklu kişilik bozukluğu üzerinden açıklayan doktorun, önce çocuklara telkinde bulunmadığını söylediği belirtildi.

KETAMİN KULLANIMI

Psikiyatri hastalarının tedavisinde ülkemizde kullanılmayan Ketamin ilacı verdiği hastalara telkin yaptığı iddiaları da sorulan Prof. Süleyman Salih Z.'nin bu soruları da tedavinin bir parçası olarak açıkladığı öne sürüldü. Bazı mesajlarda hastaların ailelerini tehdit ettiği ve para vermemeleri durumunda hazırladığı raporlarla tehdit ettiği iddia edilen doktorun, çelişkili ifadelerle bu iddiaları kabul etmediği öne sürüldü. Evindeki aramalarda ketamin bulunan Süleyman Salih Z.'nin bu ilacı Hüsna A.'dan aldığını kabul ettiği de öğrenildi.

14-15 ÖĞRENCİYİ YURT DIŞINA GÖNDERMİŞ

İlaç etkisiyle telkinde bulunduğu çocukları ailelerine karşı kullandığı öne sürülen doktorun bazı öğrencileri “Yurt dışında ağabey ve ablam var sizi onların yanında okullara gönderebilirim” diyerek ikna ettiği de belirtildi. Şüphelinin bu iddialar üzerine 14-15 öğrenciyi Avrupa'ya gönderdiğini doğruladığı öğrenildi. Öğrencileri yurt dışındaki FETÖ okullarına gönderdiğinden şüphelenin doktorun, “Ben yurt dışındaki ücretsiz okulları biliyorum” diyerek kendisini savunduğu belirtildi.

ŞANTAJ, TEHDİT VE KETAMİN

Mesajlarında bazı çocuk hastaları ailelerine karşı şiddet uygulamak üzere telkin ettiği iddia edilen doktorun, bazı ailelere de şantaj yaptığı öne sürüldü. Kliniğe gittikten sonra çocuklarının ruh hallerinin olumsuz olarak değiştiğini belirten bazı ailelerin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Prof. Süleyman Salih Z.'nin bazı hastaları birkaç gün kliniğinde ya da evinde tuttuğu, bu hastalara da Dr. Ahmet A.'nın refakat ettiği öğrenildi. Tedavi sürecinde ketamin verilen hastalara telkin yapılmaya devam ettiği belirtildi.

İKİ TUTUKLU, 4 ADLİ KONTROL

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında adliyeye gönderildi. Şüphelilerden Süleyman Salih Z. ve Ahmet A. tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı belirtildi.

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