Fındık fiyatına kızdı, toplamadan ağaçları kesti

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bir üretici, açıklanan fındık fiyatına tepki olarak, bahçesindeki fındık ağaçlarını kesmeye başladı. Üretici, verilen fiyatın maliyeti kurtarmadığını ve zarar etmektense kesmeyi tercih ettiğini söyledi.

İsmail AKDUMAN

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde fındık fiyatlarını açıklayarak, levant kalitenin 82.5, Giresun kalitenin 84 lira olduğunu duyurdu.

Açıklanan bu rakamlar fındık üreticilerini memnun etmedi. Fındığın maliyetinin 85 lira olduğunu belirten üreticiler, fiyatın 100 liradan aşağıda olmaması gerektiğini ileri sürerek tepki gösterdi.

“HİÇ DEĞİLSE BUNDAN SONRA ZARARA GİRMEM”

Açıklanan Fındık fiyatına Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan fındık üreticisi Tahsin İskenderoğlu da tepki gösterdi.

İskenderoğlu, fındık toplama sezonu başlamasına rağmen bahçeye motorlu hızarla girerek 4 dönüm arazisinde bulunan fındık ağaçlarını kestirmeye başladı. Motorlu hızarın bozulması üzerine ise baltayla kesime devam etti.

İskenderoğlu maliyetler nedeniyle fındıktan zarar edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

-Fındığın fiyatı bu değil ki, 82.5 lira değil. Tüccar bunu kaçtan alacak 60 liradan. Buranın maliyeti kaç lira?

-Ben buraya 13 yevmiye verdim motor yevmiyesi, gübresi ne olacak? Kendini kurtarmıyor ki. Boşu boşuna tutmanın bir anlamında yok.

-Kesilsin, hiç değişse zarara girmem. Bu iş hep zarar. Niye tutayım ki burayı? Yevmiye 750 lira. Ama gelen yok.

-Bugünden itibaren devam ediyorum kesmeye. Motorlu hızarla kestiriyordum. Adamın motoru bozuldu. Hepsi kesilecek. Tüccar 60 lira verecek bu fındığa. 60 lira kurtarır mı?

-Kazanmadığın yerde ne yapacaksın? Zarar mı edelim? Cidden kurtarmaz. Boşu boşuna, motora para vereceksin, gübreye para vereceksin. Kireç attım diplerine. Gübre artım tonu 6 bin 500 lira. Ne kazanacağım ben buradan.

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