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Fırtına nedeniyle iki kuru yük gemisi karaya oturdu

Artvin'in Hopa ve Kastamonu'nun İnebolu ilçelerinde fırtına nedeniyle 2 kuru yük gemisi karaya oturdu. Gemilerdeki mürettebatlar kurtarma ekiplerince tahliye edildi.

Elif ÇAVUŞ
Yayınlanma: 13:09 - 27 Kasım 2023 Güncellenme:
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Karadeniz sahil kentlerinde sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Dev dalgalar nedeniyle Artvin’in Hopa ilçesinde içinde 13 mürettebatın olduğu ”FR Pearl” adlı kuru yük gemisi, saat 10.00 sıralarında kıyıya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Gemiye ulaşan ekipler, gemiden kıyıya doğru halat gererek vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi.

KASTAMONU'DA DA GEMİ KARAYA OTURDU

Öte yandan Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Kamerun bayraklı Vamos isimli gemi fırtına nedeniyle saat 05.15 sıralarında İnebolu Limanı mendirek gerisinde karaya oturdu. Gemide bulunan ikisi Türk 11 personelin tamamı karadan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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AFAD Artvin Kamerun Kastamonu Polis