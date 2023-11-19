Fırtına ve sağanak yurdu vurdu… 6 metreyi aştı!

Yurdun birçok şehrindeki şiddetli yağışlar ve fırtına, günlük yaşantıyı olumsuz etkiliyor. Çok sayıda bölgede sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar, sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

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Kocaeli’de sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar, sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı. Olumsuz hava koşulları, İzmit Körfezi’nde vapur seferlerinin iptal edilmesine neden oldu.

İSKELE SÜRÜKLENDİ

Hereke Vapur İskelesi’ndeki yolcu aktarmasında kullanılan 400 metrekarelik yüzer iskele de yaklaşık 50 metre açığa sürüklendi. Yetkililere göre, tehlikeli bir durum olmamasına rağmen, hava normale döndüğünde yüzer platformun eski haline getirileceği belirtildi.

Körfez ilçesinde Tütünçiftlik Balıkçı Barınağı’nda bulunan 7 balıkçı teknesi battı. Sağanak yağışın etkisiyle derelerden gelen çamurlu su, İzmit Körfezi’nin bazı bölgelerinde suyun rengini kahverengiye dönüştürdü.

BARTIN’DA DALGALAR 6 METREYİ AŞTI

Bartın’ın Amasra ilçesinde, fırtına nedeniyle denizde 6 metreyi aşan dalgalar oluştu. Amasra’da saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 6 metreyi aştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na ait “Altan” ve “Hakan İlhan” lojistik destek gemileri ile bu gemilere eşlik eden balıkçı tekneleri “Habibin Yavuz” ve “Cihan Cengiz” Amasra Limanı’na sığındı.

Çay bahçeleri ve kafelerin brandalarının zarar gördüğü ilçede, bazı vatandaşlar dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.

SAKARYA’DA ÇATILAR UÇTU

Sakarya’da kent merkezi ve ilçelerinde de fırtına ve şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Karasu ilçesinde fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar, MOBESE, telefon ve elektrik direkleri devrildi. İş yerlerinin tenteleri ve tabelalarının zarar gördüğü ilçede, bazı kesimlerinde yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı.

DÜZCE’DE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde de sağanak trafiği olumsuz etkiliyor. Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkilerinde sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü. Akçakoca ilçesinde yağışa şiddetli rüzgar eşlik etti ve dalga boyu 5 metreye ulaştı. Limandaki balıkçılar, kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamadı. (AA)

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