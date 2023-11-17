Gazeteciye silahlı saldırıya ev hapsi

Bursa'da 'Başka Gazete' Genel Yayın Yönetmeni Yaman Kaya'ya yönelik silahlı saldırının failleri Z.B ve S.M. polis tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen iki şüpheli nöbetçi mahkeme tarafından 'ev hapsi' şartıyla serbest bırakıldı.

Halil ATAŞ

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Başka Gazete Genel Yayın Yönetmeni Yaman Kaya, 13 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinde Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki FSM Bulvarı’nda bulunan iş yerinden çıktıktan kısa süre sonra, aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Kaya’ya pusu kurarak saldırdıkları belirtilen Z.B. ve S.M. polis tarafından yakalandı. İfadelerinde, saldırıyı gerçekleştirmediklerini söyleyen şüpheliler, kamera kayıtları, telefon sinyalleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, savcılık tarafından tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından, ‘ev hapsi’ şartıyla serbest bırakıldı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Başka Gazete Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Yaman Kaya'ya silahlı saldırıda bulunan kişilerin, ev hapsi kararıyla serbest bırakılmasını “hukuk skandalı” olarak nitelendirerek “Demek ki bu ülkede tweet atmak, kurşun sıkmaktan daha tehlikeli” dedi.

“Saldırganların cezalandırılması için Yaman Kaya'nın ölmesi mi gerekiyordu” diye soran Türkoğlu, “Bu kararın alınmasının gerisinde Bursa'yı soyup soğana çeviren rant odakları varsa, tuz kokmuş demektir. Bu işin peşini bırakmayacağız” diye konuştu.

“TEHDİTLER ALIYORDUM, ARACILAR GELİYORDU”

Kent ve çevre suçlarına karşı yazılar yazdığını belirten ve saldırganlara ‘ev hapsi’ verilmesine tepki gösteren gazeteci Yaman Kaya da şunları söyledi:

– Ben Bursa’da uzun süredir ‘kent suçları’ diye tarif edilen yolsuzlukları yazıyorum. Sermaye ve rant gruplarından çeşitli tehditler alıyordum. Bazen aracılar geliyordu. Bu bahsettiğim yolsuzluklar 1 milyar lirayı aşan konut imarı. FSM Bulvarı’nda öldürme kastıyla yapılan bu saldırıyı yapsa yapsa bu rant çetesi yapmıştır.

– Bu sadece bana değil, bütün gazetecilere verilen bir gözdağıdır. Biz artık yetkililerden gazetecilere yapılan saldırılar için önlemler alınmasını istiyoruz. Gerçek suçluların ortaya çıkarılarak, gereken cezaların verilmesini istiyoruz. Bu saldırı aynı zamanda kent mücadelesi veren tüm akademik odalara, çevre örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına da yapılmıştır. Tehditlere rağmen biz işimizin başında olmaya devam edeceğiz.